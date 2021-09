Leclerc má radost z bodového přídělu pro Ferrari, Sainz se trápil

„Jsem spokojen s naší celkovou výkonností během víkendu. Dojet dnes s oběma vozy na bodech je dobrý výsledek,“ řekl Leclerc.

„Start byl dobrý, pak jsem ale nechtěl příliš riskovat. Myslím, že pro všechny bylo největším překvapením, jak dlouho vydrží střední sada pneumatik. Stále ale věřím, že kombinace měkká-tvrdá byla pro nás nejlepší volbou. Rychlostně jsme dnes byli velmi blízko vozům před námi, ale nestačilo to.“

Sainz je zklamaný

Carlos Sainz přiznal, že v závodě už neměl ze svého vozu tak dobrý pocit jako v pátečních trénincích.

„Celkově to byl pozitivní víkend pro tým, ačkoliv nebyl nejlepší pro mě. Můj dnešní závod měl daleko k tomu, co jsem očekával. Nemohl jsem navázat na svou rychlost z pátku, úplně jsem přišel o dobrý pocit ve voze. Nemohl jsem najít správné vyvážení, hodně to klouzalo a opotřebovávaly se pneumatiky. Plánoval jsem útočit a bojovat o pozice, skončilo to ale tak, že jsem bránil. Musíme analyzovat, co se dnes stalo.“