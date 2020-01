Leclerc má potřebných 20 %, aby se stal mistrem světa, říká Todt

„Charles se musí ujistit, že má auto a tým, který mu umožňuje vyhrát závody. Přeji mu, aby se stal mistrem světa, protože si to zaslouží, ale všechno bude záviset na autě. Myslím, že vítězství v šampionátu závisí z 80 % na vozu a z 20 % na talentu pilota. Charles má těch 20 %,“ řekl Todt pro La Gazette de Monaco.

Nemít hybridy, máme problém

Todt se vyjádřil také k plánům F1 a FIA. Do roku 2030 má být královna motorsportu uhlíkově neutrální.

F1 chce už v příštím roce zvýšit podíl obnovitelné složky na 10 %. Číslo má postupně růst.

„Motorsport je show a laboratoř. Vyvíjíme rychleji nové technologie a nová paliva. Formule 1 se zavázala odstranit svou uhlíkovou stopu v roce 2030, ale doufám, že jsme ambicióznější. Mít paliva, která nezanechají uhlíkovou stopu, od roku 2023, 2024, by bylo evolucí.“

Podle prezidenta FIA je dobře, že se před pár lety F1 rozhodla, že bude využívat hybridní motory.

„Pokud by toto rozhodnutí nebylo před deseti lety přijato, série by dnes čelila velké kritice a nevylučuji, že bychom se dostali do nebezpečné situace.“

Foto: Getty Images Charles Coates