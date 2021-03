Leclerc letos s bojem o titul nepočítá

„Pokusíme se zlepšit ve srovnání s loňským rokem, ale zázraky nebudou,“ řekl Leclerc, kterého cituje Gazzetta dello Sport.

„Musíme být realističtí: i když v to doufám, nemyslím si, že budeme v roce 2021 bojovat o mistrovství světa.“

Přesnou formu Ferrari ale Leclerc odhadovat zatím nechce. „Je ještě velmi brzy hovořit o výkonu SF21,“ řekl.

„Když jsem hovořil o návratu Ferrari na vrchol, byl to střednědobý, dlouhodobý cíl. Nemluvil jsem přímo o roce 2021. Technická pravidla nám brání dělat na voze to, co chceme. SF21 není revolucí, ale spíše evolucí vozu SF1000.“

Leclerc také okomentoval testy, které absolvovaly týmy v Bahrajnu.

„Nebylo snadné udělat vše za pouhé tři dny, ale všechny týmy jsou ve stejné situaci. Myslím, že jsme tyto tři dny využili na maximum, ujeli jsme hodně kilometrů, i když jsme jezdili méně než obvykle. Byla to nejlepší možná příprava.“