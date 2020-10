Leclerc: Kvalifikační rychlost vypadá slibně

Charles Leclerc (4./4.)

Dvě čtvrtá místa v podání Leclerca a potažmo Ferrari nevypadají špatně. Že by se Ferrari konečně vydalo správným směrem?

„Ano, vypadalo to dnes dobře. Uvidíme, jak to bude zítra. Moc jsme toho dnes nenajeli s plnou nádrží s běžnými pneumatikami – něco jsme odjeli na prototypech. V posledním závodě to byla naše slabina, tak se nechme překvapit, jak to bude vypadat v neděli.

Kvalifikační rychlost ale vypadá slibně. Okruh je extrémně kluzký, zadek vozu si dělá, co chce. Ale to tuto trať podle mě dělá ještě zajímavější. Samotný profil tratě je úžasný. Chvilku mi trvalo, než jsem se dostal do rytmu, protože do několika zatáček tu vlastně nevidíte.

Možná jsem čekal, že se v průběhu dne bude trať vyvíjet o něco více. Nejspíš nás čeká vzrušující závod,“ řekl Leclerc, který si však netroufl odhadnout, na jakém místě by Ferrari v Portugalsku mohlo dojet.

Sebastian Vettel (11./6.)

Čtyřnásobný světový šampion už závodil na mnoha okruzích. Portimão je však úplná novinka, a tak se na novou výzvu patřičně těší.

„Okruh byl vzhledem k pokladu nového asfaltu dost kluzký. Je ale velmi hladký. Trať je to opravdu pěkná, nikdy jsem tu dosud nejel. Líbí se mi. Je to důkaz, že krásných tratí je spousta, jen je třeba vybírat ty správné.

Těžko se mi odhaduje, jak velkého jsme tu dosáhli zlepšení. Ne každému se podařilo zajet nerušené kolo. Reálný obrázek ukáže až zítřek,“ řekl Vettel.