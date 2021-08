Leclerc kritizuje bowling v první zatáčce maďarské velké ceny

Dva velké incidenty se odehrály v první zatáčce závodu na Hungaroringu, který odstartoval na mokré trati a kvůli velkému množství úlomků na trati byl ve 3. kole přerušen.

Bottas se po nepovedeném startu propadl za Norrise. Při brzdění do první zatáčky ale zezadu vrazil do pilota mclarenu, který s neovladatelným vozem z boku sestřelil Verstappena. Bottasův vůz pak narazil do Verstappenova týmového kolegy z Red Bullu Sergia Péreze.

Nájezd do první zatáčky nezvládl také Lance Stroll, který se z vnitřní strany pokoušel předjet Leclerca, ale dostal se na trávu a narazil do pilota Ferrari, který následně roztočil Daniela Ricciarda.

Kromě Bottase, Norrise a Péreze skončil závod také pro Leclerca se Strollem.

Bottas a Stroll následně dostali od sportovních komisařů penalizaci odsunu o pět míst na startovním roštu příštího závodu v Belgii.

„Hezká bowlingová hra. Jsem velmi frustrovaný,“ napsal Leclerc krátce poté na twitter.

Konec v prvním kole mrzí i Péreze, který měl na přechodných pneumatikách dobrý start.

„Je to velká škoda, byl jsem už na třetím místě,“ řekl Pérez.

„Na brzdách jsem se dostal před McLaren a myslel jsem si, že jsem vpředu. Bottas ale bohužel udělal velkou chybu a zničil náš závod. Nevím, co víc říct. Motor je poškozený, vrazil přímo do mého chladiče.“