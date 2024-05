Leclerc konečně vyhrál na domácí trati, zvládl 77 kol na tvrdé sadě pneumatik

Leclerc se stal prvním Monačanem, který vyhrál závod v ulicích Monte Carla od roku 1950, kdy vzniklo mistovství světa formule 1. Dosud jediným monackým vítězem na městské trati byl v roce 1931 Louis Chiron. Tehdy ale Velká cena Monaka ještě nebyla součástí mistrovství světa formule 1.

Leclerc už dvakrát v Monaku vyhrál kvalifikaci, ještě nikdy ale nestál ani na stupních vítězů. Prokletí zlomil až letos.

„Je to velmi obtížný závod. Tím, že jsem dvakrát startoval z pole position a nedokázali jsme to, je tohle vítězství ještě lepší. Znamená to pro mě hodně. Je to závod, kde se zrodil můj sen, že se jednoho dne stanu pilotem formule 1,“ řekl Leclerc, který naposledy vyhrál před dvěma lety v Rakousku.

„Byl to těžký závod po emoční stránce, protože posledních 15 kol jen doufáte, že se nic nestane. Musím říct, že jsem při jízdě myslel mnohem více na svého otce. Dělal všechno pro to, abych tady byl a bylo naším snem, abych tu závodil a vyhrál. Je to neuvěřitelné.“

Leclerc do závodu startoval na střední sadě. Při přerušení závodu po prvním kole přezul na tvrdou sadu, na které zvládl odjet zbývajících 77 kol.

„Měli jsme poměrně velkou rezervu, ale věděli jsme, že nás čeká 78 kol na jedné sadě pneumatik, což bylo velmi, velmi obtížné. Skvěle jsme se ale starali o pneumatiky,“ dodal Leclerc.

„Velkou část závodu jsme museli hlídat náskok na George (Russella), posledních 10 kol jsem už mohl tlačit více a auto bylo skvělé. Chci poděkovat týmu za úžasnou práci v posledních měsících.“

Sainz na stupních vítězů

Čtvrté stupně vítězů v letošní sezóně si připsal druhý pilot Ferrari Carlos Sainz, potřetí přitom dojel na třetí pozici. Tentokrát za Leclercem a druhým Oscarem Piastrim.