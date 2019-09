Leclerc: Klíčové je přistupovat k tomu stále stejně

Leclerc kvalifikaci na okruhu v Soči dominoval a druhého Lewise Hamiltona z Mercedesu porazil o 402 tisícin sekundy. Stal se tak prvním pilotem Ferrari od roku 2000, kdy se to podařilo Michaelu Schumacherovi, který vyhrál čtyři kvalifikace po sobě.

Po obtížnějším začátku sezóny po přestupu k Ferrari Leclerc změnil svůj přístup a od Velké ceny Francie nebyl v kvalifikaci poražen svým týmovým kolegou Sebastianem Vettelem.

„Je to dobrý pocit, ale nemění to můj přístup z jiných víkendů. Pokaždé, když nastupuji do kvalifikace, beru to normálně bez toho, abych přemýšlel nad ostatními nebo nad poslední pole position,“ řekl Leclerc.

„Samozřejmě je to skvělý pocit, ale nechci nad tím přemýšlet a chci se jen soustředit na práci, která mě čeká. Samozřejmě se v kvalifikací cítím sebejistě, jednou to ale skončí a nevím, jestli to bude teď nebo později,“ dodává.

„Snažím se jen soustředit na sebe, dělat přesně to samé co v posledních čtyřech závodech. Rozhodně nenasedám do auta s tím, že to bude snadné. Snažím se jen pracovat jako v posledních závodech,“ popisuje Leclerc svůj přístup.

„Nemyslím, že jsem měl před tím pokusem v Q3 jediné čisté kolo. Myslím, že první pokus v Q3 byl dobrý. Druhý byl velmi dobrý až do 16. zatáčky, kde jsem ztratil kontrolu nad zadní částí auta a přišel o nějaký čas. Celkově se ale vůz a jeho vyvážení zlepšovalo. Trochu jsem upravoval nastavení vyvážení aerodynamiky a cítil jsem se lépe.“

Leclerc si věří také pro zítřejší den a doufá, že jeho strategie startu na měkké sadě bude ta správná. Piloti Mercedesu naopak odstartují na střední směsi.

„Myslím, že včera byla naše rychlost při delších jízdách dobrá, možná nejvíce pozitivní z celé sezóny. Bude to ale zajímavý závod, mercedesy startují na středních a strategie bude podle mě hrát roli. Myslím, že jsme udělali správně, že startujeme na měkkých, ale uvidíme zítra.“

Vettel ve druhé řadě

Stejně jako před týdnem v Singapuru, kde nakonec vyhrál, vyrazí Sebastian Vettel i v Rusku ze třetího místa na startu. Do druhé řady jej svým posledním pokusem odsunul Hamilton.

„V kvalifikaci to z mojí strany nebylo nejlepší. Charles byl dnes jasně rychlejší, je celkem jasné, kde byl rychlejší, je to trochu tady a trochu tam. Nemyslím si, že by se dalo říct, že je rychlejší v určitém typu zatáček,“ řekl Vettel.

„Když nastane závodní den, jsem obvykle v autě jistější a jistější a nikdy pro mě nebyl problém mít v závodě rychlost, takže uvidíme. S vozem jsem velmi spokojen, měl jsem jen pocit, že v autě bylo ještě více, ale nemohl jsem to z něj dostat. Zítra nás čeká dlouhý závod, pro závod máme dobrou rychlost, bude to zajímavé s mercedesy, kteří startují na jiných pneumatikách.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson