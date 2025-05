Leclerc je zklamaný, že nezískal domácí pole position

Leclerc minulý rok prolomil své prokletí domácí městské trati a po zisku pole position vyhrál i samotnou Velkou cenu Monaka.

K prvenství v kvalifikaci měl nakročeno i letos. Poté, co byl nejrychlejší ve všech třech trénincích, sahal po pole position, Norris jej ale nakonec o 109 tisícin sekundy porazil.

Monačan proto byl po kvalifikaci z druhého místa zklamaný.

„Vždy můžete udělat více, nakonec to ale bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat. Myslím, že to kolo bylo opravdu dobré. V prvním kole jsem měl trochu smůlu. Když máte dobré první kolo, dodá vám to trochu sebevědomí do druhé jízdy. To se mi nepovedlo, ve druhém sektoru jsem narazil na silný provoz. Ale tak to je, jsem jen velmi frustrovaný,“ řekl Leclerc v televizním rozhovoru, odkud jeho slova cituje Sky Sports F1.

„Víme, že letos nemáme úplně vůz, se kterým můžeme vyhrávat, tento víkend je auto ale dobré a startuji tady druhý. Bude náročné dostat se na první místo.

„Obecně mám městské tratě rád. Mám rád, když musím jít v kvalifikaci all-in a maximálně zariskovat. Většinu času se to vyplácí, někdy ale ne. Na náš dnešní výsledek jsem hrdý, jelikož papírově to pro nás měl být velmi obtížný víkend. Nakonec to není tak špatné.“

Hamilton: Byl jsem mimo stopu, ale vyrušil jsem Verstappena

Druhý pilot Ferrari Lewis Hamilton zajel v kvalifikaci na monacké městské trati čtvrtý čas.

Hamilton byl po kvalifikaci vyšetřován za to, že zpomalil Maxe Verstappena a ovlivnil tak jeho pokus. Za to nakonec od sportovních komisařů dostal trest odsunu o tři pozice na startovním roštu.

„Nebyl to nejlepší den, víkend ale celkově probíhá celkem dobře. Je skvělý pocit jet na této trati ve ferrari. Auto bylo opravdu rychlé,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

V samotném závěru třetího tréninku přitom Brit boural v sekci u kasína, kde narazil pravou stranou vozu do bariéry.

„Rána ve třetím tréninku rozhodně nepomohla. Měl jsem před sebou několik vozů, ztratil jsem přítlak na zadní nápravě a následně i kontrolu nad autem. Tým odvedl skvělou práci při opravě.“

K incidentu s Verstappenem pak řekl: „Kvalifikace je tady velmi zábavná. Je ale velmi náročné se dokázat všem vyhnout. Myslím, že jsem odváděl dobrou práci, když jsem se všem uklízel z cesty, tým mi ale řekl, že Max byl v rychlém kole, tak jsem byl na levé straně trati, pak mi řekli 'ne, není v rychlém kole'. Chtěl jsem proto znovu šlápnout na plyn, akceleroval jsem asi 10 metrů, byl jsem mimo stopu, ale určitě ho to vyrušilo.“