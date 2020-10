Leclerc je zklamaný, Vettel podeváté za sebou nepostoupil do Q3

Leclerc v posledních dvou kvalifikacích na Nürburgringu a v Portimãu obsadil čtvrté místo. V italské Imole odstartuje až sedmý, když jej ve vyrovnané kvalifikaci dělilo pouze 114 tisícin od čtvrtého místa Pierra Gaslyho.

„Zřejmě jsme čekali více, ale sedmé místo je to, čeho jsme dnes mohli dosáhnout. Nejsem úplně spokojen se svým kolem a tím, jak jsem odjel Q3, ale to je život,“ řekl Leclerc.

„Když se podívám na rozdíl mezi mnou a Pierrem, je to zklamání, on ale odvedl skvělou práci a úžasné kolo, což já neudělal, tak to je. Zítra snad budeme mít lepší den.“

Vettel opět mimo nejlepší desítku

Podeváté v řadě se Sebastianu Vettelovi nepodařilo postoupit do třetí části kvalifikace mezi nejlepších deset jezdců. V kvalifikaci v Imole obsadil čtrnácté místo.

Naposledy do Q3 Vettel postoupil v kvalifikaci na čtvrtý podnik letošní sezóny, Velkou cenu Velké Británie.

„Neměl jsem úplně špatný pocit. Myslel jsem si, že budu mít dobrou kvalifikaci, samozřejmě ale nejsem spokojen s tím, jak jsem se umístil,“ řekl Vettel.

„Myslím, že dnešek byl ve srovnání s ostatními kvalifikacemi lepší v tom, jak jsem se cítil, z pohledu výsledku to ale bylo podobné.“