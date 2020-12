Leclerc je ten nejtalentovanější pilot, jakého jsem kdy viděl, říká Vettel

Velká cena Abú Zabí byla posledním závodem Sebastiana Vettela v roli pilota Ferrari a zároveň v roli týmového kolegy Monačana Leclerca.

Čtyřnásobný mistr světa odchází z italské stáje do týmu Aston Martin (dnešní Racing Point) a s Leclercem si na rozloučenou vyměnil helmy.

Vettel věnoval monackému vítězi dvou grand prix tu svoji s osobním vzkazem.

„Pro Charlese. Jsi ten nejtalentovanější pilot, jakého jsem za 15 let ve formuli 1 potkal. Nezahoď to! Ale hlavně zůstaň za všech okolností šťastný a usmívej se,“ napsal německý pilot na přilbu o generaci mladšímu jezdci.

Leclerc prožil ve vztahu s Vettelem obtížnější momenty, podle vlastních slov se však od zkušenějšího jezdce také mnohému naučil.

„Zaznamenali jsme několik dobrých společných momentů na trati, zároveň však i několik těch méně šťastných. S odstupem času bych ale řekl, že budeme mít hlavně pěkné vzpomínky a různé legrační historky,“ řekl Leclerc, kterého cituje motorsport.com, Vettelovi.

„Ale chci ti poděkovat za to, jaký jsi. Za to, jak jsi mě uvítal v tomto velkém týmu, když jsem k němu přišel. Nebylo to lehké. Byl jsi pro mě týmovým parťákem,“ pokračoval Monačan.

„Myslím, že víš, jak zranitelný jsem byl, když jsem měl začít závodit po boku čtyřnásobného mistra světa. A ty jsi mě tu přivítal tím nejlepším možným způsobem. Vážně, vážně jsem si užil ty dva roky s tebou v jednom týmu. Do budoucna ti přeji jen to nejlepší.“

Monacký závodník vyzdvihl Vettelovu schopnost zabránit tomu, aby vzájemné incidenty na trati narušily jejich vztah.

„Myslím, že je jedním z mála pilotů v paddocku, kteří dokážou rozlišovat mezi tím, co se stalo na trati a co mimo ni. A já bych řekl, že jsem také jedním z nich,“ věří Leclerc.

„Díky tomu byl náš vztah vždy dobrý, i když to na trati občas bylo složitější. Díky němu jsem jako člověk vážně vyspěl. Vždy pro mě byl příkladem. A proto si ty dva roky budu pamatovat.“