Leclerc je spokojený se zajetým kolem, s výsledkem už nikoliv

Charles Leclerc dokázal v kvalifikaci na Velkou cenu Japonska formule 1 porazit svého týmového kolegu z Ferrari Carlose Sainze a jen těsně nestačil na třetího Landa Norrise z McLarenu.

Ferrari muselo na Suzuce, která je náročná na pneumatiky, sáhnout po měkké sadě už v dřívějších fázích kvalifikace. Kvůli tomu měli Leclerc se Sainzem ve třetí části k dispozici jen jeden měřený pokus.

Leclercovi se v něm podařilo porazit Sainze, Sergia Péreze z Red Bullu nebo oba jezdce Mercedesu a zařadit se na čtvrté místo, 49 tisícin za třetího Norrise.

A ačkoliv Leclerc poprvé po letní přestávce porazil svého týmového kolegu, je zklamaný, že tak dobrý čas nestačil na lepší než čtvrté místo.

„Šťastný je velké slovo, ale spokojený s mým vlastním výkonem jsem, protože si myslím, že to bylo opravdu dobré kolo, ve kterém toho moc nezbylo, takže to bylo skvělé. Je to ale jen čtvrté místo, což je trochu škoda,“ hodnotí Leclerc po kvalifikaci.

„Je to skvělý pocit (jet na okruhu v Suzuce), je ale zklamání, když dokončíte tak skvělé kolo a jste čtvrtý, sedm desetin za nejlepším. Je to dobré, ale více bych si to užil, kdybychom bojovali o nejvyšší pozice.“

Sainz až šestý

Vítěz posledních dvou kvalifikací v Itálii a Singapuru Carlos Sainz skončil v Japonsku až šestý se ztrátou téměř sekundy na Maxe Verstappena.

„(Než jsme sem přijeli), věděli jsme, tento okruh odkryje více naši výkonnost, kvůli svému rychlému charakteru, dlouhým zatáčkám a silnému větru dnešek nebyl jednoduchý,“ řekl Sainz.

„Včera a dnes ráno jsem se rozhodl vyzkoušet na voze různé věci. Trochu změnit vyvážení a nastavení vozu.

„Viděl jsem, že to příliš nefunguje a museli jsme se proto vrátit k základnějšímu nastavení, což nakonec ovlivnilo mou kvalifikační přípravu a celkově víkend. Jsem ale rád, že jsme tyto věci vyzkoušeli a teď se soustředíme na zítřek.

„Charles musel zajet velmi dobré kolo. Ve svém posledním kole jsem neměl čistý sektor, což pravděpodobně trochu zvýraznilo ten rozdíl. Řekl bych, že je celý víkend o jednu až dvě desetiny rychlejší. Je to pravděpodobně tím, že jsem byl rozhozený zkoušením tolika různých nastavení a nikdy jsem se pořádně nedostal do rytmu.

„Nakonec jsem se vrátil k dřívějšímu základu, který znám, ale příliš jsem s ním neodjel,“ dodává Španěl, který v minulém závodě v Singapuru ukončil vítěznou sérii týmu Red Bull.