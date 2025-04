Leclerc je spokojen, Hamiltona porazil i Hadjar

Monačan nestačil na Maxe Verstappena o 316 tisícin sekundy. Ve druhé řadě bude spolu s Oscarem Piastrim z McLarenu.

„Bylo to opravdu dobré kolo, dal jsem do něj všechno. Nemohl jsem toho moc udělat lépe. Včera jsem byl spokojen, protože jsme dobře pracovali a dostali jsme z vozu nějakou výkonnost,“ řekl Leclerc pro Sky Sports F1.

„V kvalifikaci nás to trochu začalo opouštět, hlavně v Q3. Buď bylo auto přetáčivé nebo nedotáčivé, ale s tím kolem, které jsem zajel, jsem byl spokojen. Musíme i nadále pracovat. Na McLaren a Red Bull máme stále velkou ztrátu a naším cílem je se jim přiblížit.

„Máme nějaké další problémy, ne přímo se světlou výškou vozu. Nemohu jít příliš do detailů. Abych se vrátil ke včerejšku, v mém jezdeckém stylu jsme našli něco, co funguje a dodalo mi to sebedůvěru do kvalifikace, to je pro zbytek sezóny pozitivní. Další problémy si vyžádají více času.“

Z mé strany to nebyl dobrý výkon, uvědomuje si osmý Hamilton

Zklamáním skončila kvalifikace pro Hamiltona, který obsadil až osmé místo. Kromě nováčka z Mercedesu Andrey Kimiho Antonelliho jej porazil i Isack Hadjar z Racing Bulls, který bude s Hamiltonem ve čtvrté řadě.

„Z mé strany to nebylo dostatečně dobré. Osmé místo není skvělé. Charles odvedl skvělou práci. V nastavení jsme se každý vydali jiným směrem. Můj vůz byl hodně nedotáčivý a nedokázal jsem to zvládnout. Doslova miluji déšť, takže po takové kvalifikaci doufám, že zítra přijde,“ řekl Hamilton.