Leclerc: Je smutné Ferrari vidět tak nízko

Charles Leclerc (14./15.)

Ferrari před závodem v Belgii počítalo s tím, že mu okruh ve Spa nebude vzhledem ke svému vysokorychlostnímu charakteru příliš sedět. 14. a 15. místo Charlese Leclerca ve volných trénincích je ale i tak nepříjemným překvapením.

„Je popravdě docela překvapující být tak vzadu. Tím spíš ve druhém tréninku. Zkoušeli jsme dost věcí. Na začátku jsme měli agresivní nastavení na přítlak, ale nevyšlo to. Vrátili jsme se na začátek.

Prostě nám chybí rychlost. Musíme makat, abychom ze ztráty něco ukrojili. Ale nečekám zázraky. Necítím se v autě dobře, je smutné vidět Ferrari tak nízko. Prací závodních jezdců je odvést maximum, o to se také se Sebem snažíme.

Nesedí nám vyvážení vozu. Pokud bude pršet, bude to jenom horší. Pokud se nám nepodaří s vyvážením něco udělat, bude to hodně zlé,“ přiznal Leclerc.

Sebastian Vettel (15./17.)

Čtyřnásobný mistr světa ve druhém tréninku za mladším kolegou zaostal o dvě desetiny sekundy. Stěžoval si na obtížnou ovladatelnost vozu SF1000.

„Zdá se, že nejsme tam, kde bychom měli být. Snažíme se nalézt cestu k lepšímu nastavení. Dnes jsme toho zkoušeli spousty. Pak jsme vše resetovali, prubli zase něco jiného, a pak se celá situace opakovala.

Jsem si jist, že zítra to bude lepší. Nejsem si jist, co nám přichystá počasí, ale jo, zkusíme do toho zítra šlápnout,“ řekl Vettel.