Leclerc je skeptický. V závodě už se dopředu neposuneme, říká

Leclerc si oproti kvalifikaci polepšil o dvě pozice. Po startu z osmého místa dojel šestý, na startovním roštu bude stát pátý díky penalizaci Valtteriho Bottase.

„Realistický cíl je udržet naše pozice, protože bojovat o lepší místa bude velmi, velmi obtížné,“ říká Leclerc, před kterým budou na startu Max Verstappen, piloti McLarenu a Lewis Hamilton.

„Zítra by to podle mě mělo být zajímavější kvůli opotřebení pneumatik, které je tu podle mě celkem vysoké. Zaměříme se na to, abychom z vozu dostali maximum a dosáhli dobrého výsledku.“

Leclerc předčasně skončil ve druhém tréninku, jelikož se necítil dobře. „Fyzicky to dnes není nejlepší, nejdůležitější ale je, že jsem v autě fungoval na 100 procent a cítil jsem se celkem dobře.“

Ferrari obsadí třetí řadu

Jeho týmový kolega Carlos Sainz si v závodě udržel sedmé místo, i on ale vydělá na Bottasově penalizaci a na roštu tak doplní svého týmového kolegu ve třetí řadě.

Španěl měl nehodu ve druhém volném tréninku, který se jel v sobotu v poledne. V úvodu sekce Ascari nezvládl výjezd ze zatáčky, dostal smyk a narazil do bariéry. Výrazně poškodil přední část svého vozu, mechanici Ferrari ale stihli vůz do sprintu opravit.

„Nehoda ve druhém tréninku pochopitelně nepomohla naší přípravě na sprintovou kvalifikaci. Moje důvěra ve vůz v té sekci okruhu byla ovlivněna, po prvním kole jsme se snažil získávat jistotu,“ řekl Sainz.

„Ani start nebyl ideální, jelikož jsem musel tvrdě brzdit, když (Pierre) Gasly narazil do McLarenu a já zůstal zaseknutý za nimi a ztratil jsem tam pozici. Jsem ale přesvědčen, že zítra budeme mít nové příležitosti a uděláme maximum, abychom dosáhli dobrého výsledku. V neposlední řadě chci poděkovat našemu skvělému týmu mechaniků, že připravili vůz pro odpolední část.“