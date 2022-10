Leclerc je se svou letošní sezónou spokojený

Leclerc letos vyhrál tři závody a získal devět pódií. Stále je ve hře o druhé místo v šampionátu jezdců.

Na začátku sezóny to ale pro Ferrari a Leclerca vypadalo na něco většího. Tým se ale dopustil řady chyb, měl problémy se spolehlivostí a ve druhé části sezóny začal na Red Bull i ztrácet.

Chyb se ale dopustil také Leclerc – například ve Francii boural v době, kdy byl ve vedení závodu.

Jeho výkřik „neeeeeee“ do týmového rádia by mohl shrnout celou sezónu Ferrari. Leclerc si však nemyslí, že by dělal chyby kvůli tomu, že by byl pod tlakem postupně rostoucí ztráty na Verstappena.

„Nemyslím si, že by moje chyby přišly v důsledku snahy něco kompenzovat,“ řekl Leclerc pro RacingNews365.com. „Šlo jen o motivaci to zvládnout co nejlépe v Imole a pak také ve Franci. Ano, udělal jsem chybu. Ale myslím si, že se to mohlo stát v průběhu sezóny kdykoliv.“

„Stále se snažím posouvat limity. Přišla velká chyba ve Francii a menší v Imole. Nemohu to už změnit. Mám pocit, že se o tom mluví mnohem více, než by mělo.“

„Samozřejmě, když se podíváme na bodový odstup, je obrovský a byly tu po sobě jdoucí bodové ztráty. V jednu chvíli bylo vše, co jsme dělali, pod drobnohledem.“

„Jako tým prostě potřebujeme lépe zvládat neděle – a to je to, na čem bychom měli pracovat.“

„Upřímně řečeno, jsem s touto sezónou velmi spokojený. Samozřejmě, že se vždy budeme bavit o mých chybách v Imole a ve Francii, ale ve více než 23 závodech, máme jich teď příliš mnoho, se vždy v nějakém okamžiku stane chyba – zvláště, když tlačíte na limit.“

„Ano, ve Francii jsem byl asi příliš chamtivý, když v danou část závodu (kdy ještě potřeboval udělat zastávku v boxech a měl před Verstappenem náskok 20 sekund) nebylo třeba být chamtivý. Možná také v Imole, kde by bylo nejlepší jen zůstat na pozici, na které jsem jel, ale myslel jsem na to, že bych chtěl dojet lépe.“

„Z pohledu jezdce mi to dalo mnohem víc věcí, na kterých se mohu učit a pracovat, a které asi zvenčí nevidíte.“

„Jako jezdec se vždy snažíte pracovat na drobných detailech – ne na slabinách – ale pokaždé, když závodíte, tak se z toho učíte. Snažíte se to přenést dál a být lepším jezdcem. Osobně bych toho na začátku sezony moc neměnil.“

Monačan uvedl, že mu souboj o titul vyhovuje více, než jízda více ve středu pole.

„Ve skutečnosti jsem v takové situaci mnohem klidnější než loni, kdy bojujete o šesté nebo sedmé místo. Kdykoli odvádíte skvělou práci, nikdo si toho nevšimne. Je to opravdu frustrující. Ale letos, kdykoli jsme odvedli skvělou práci, lidé si toho všimli, ale všimli si také toho, když jsme odvedli špatnou práci. Je to trochu více exponovanější.“