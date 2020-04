Leclerc je s Vettelem spokojený a doufá, že zůstane. Na trati chce letos více riskovat

Po kratší přestávce se opět rozvířily diskuse o budoucnosti Sebastiana Vettela u Ferrari. Němec podle italských médií není spokojený s podmínkami nabídky, kterou od Ferrari dostal. Hovoří se o snížení mzdy na méně než polovinu – konkrétně 12 milionů euro. Ferrari už má v záloze i možné alternativy: Ricciarda, Sainze a Giovinazziho. Samozřejmě to mohou být spekulace nebo forma nátlaku na Vettela.

Charles Leclerc Vettela vloni porazil ve všech hlavních statistikách. Před Vánocemi pak prodloužil vlastní smlouvu do roku 2024.

„Se Sebem jsem velmi spokojený,“ řekl Leclerc novinářům. „Bylo to dobré, i když jsme měli na trati několik problémů – jako v Brazílii.“

„Myslím, že to byl vždy dobrý vztah. Zvenčí to tak pravděpodobně nevypadlo, ale vždy to bylo mezi námi dobré.“

„Budu respektovat rozhodnutí Ferrari, ať už se rozhodnou pro kohokoliv, kdo bude vedle mě. Mou prací je přizpůsobit se osobě vedle mě a vždy se můžete učit od toho, kdo je vašim týmovým kolegou. Přivítám kohokoliv, ale pokud zůstane Seb, budu určitě šťastný.“

Ve virtuálním závodění jste více sami sebou

Leclerc se nyní účastní virtuálních závodů. V těch oficiálních se mu velmi daří. Ve dvou, kterých se zúčastnil, získal pole position a nakonec i vyhrál.

Sebastian Vettel uvedl, že si simulátor také pořídil, ale jen pro zábavu a závodů se účastnit nechce.

„Se Sebem jsem ještě nezávodil, ale jakmile dokončí instalaci, tam mu rozhodně velmi brzy napíšu, abych si s ním trochu zazávodil, což bude legrace.“

Leclerc sám chce prý virtuálním závoděním především pobavit lidi. „Jsou to těžké časy pro lidi, kteří jsou doma a nemají toho moc, co mohou dělat. Měl jsem spoustu pozitivních reakcí na to, co jsem dělal s ostatními jezdci F1 na Twitchi. Lidé říkají, že jim to pomůže překonat tyto těžké časy. Byl jsem velmi rád, když jsem to viděl.“

„Myslím si, že pro lidi, kteří mě sledují, je to nejbližší možnost, jak poznat mé skutečné já. Na trati F1 je to jiné. Existuje tlak a podobné věci, takže nejste úplně sami sebou.“

„Teď na Twitchi hrajeme s ostatními jezdci, protože jsme také kamarádi. S Landem, Georgem a Alexem se známe velmi dlouho. Můžeme být sami sebou a já si to užívám mnohem více, než jsem si myslel.“

Na skutečné trati chce více riskovat

Leclerc se samozřejmě vyjádřil také ke skutečným závodům, i když na konci dubna máme stále jen závěry, kterou jsou založené na předsezónních testech. Sezóna by se snad mohla rozjet v červenci.

„Je to těžké, protože jsme ještě neměli první kvalifikaci. Stále máme v hlavě myšlenky z testů, které nebyly snadné, abychom byli naprosto upřímní. Platí, že musíme počkat a uvidíme.“

„Nemyslím si, že celá tato situace povede k velké změně rozložení sil, které jsme viděli po testech. Nejsme favority a víme to.“

„Jsem si jistý, že Mercedes a Lewis budou stále favority, i když půjde třeba jen o osm závodů. Je velmi těžké je porazit.“

Pokud bude sezóna výrazně kratší, chce Leclerc více riskovat.

„Na trati budu pravděpodobně o něco více riskovat s riskantnějším předjížděním a riskantnějšími strategiemi. Možná se to vyplatí a možná ne.“

„Myslím, že asi 12 nebo 13 závodů bude minimum, které bych chtěl odjet, aby šlo o významný šampionát. Méně než 12 je pořád lepší než nic. Ale bylo by skvělé dostat tam minimálně 12 závodů.“

Foto: Getty Images / Clive Masom