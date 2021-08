Leclerc je připraven bojovat o titul, říká Clear

Leclercova kariéra byla na začátku hodně rychlá. Titul ve F2, rok v Alfě Romeo a v roce 2019 se po pouhých 12 měsících ve F1 připojil k Ferrari. Od té doby vyhrál dva závody a třináctkrát se umístil na stupních vítězů.

„Moje první reakce je: ‚Bože, ano, je absolutně připravený,‘“ řekl Clear v podcastu Beyond The Grid na otázku, zda je Leclerc připravený bojovat o titul.

Clear jedním dechem dodává, že jedna věc je být připraven bojovat o titul a druhá věc je realita, když k souboji o titul skutečně dojde.

„Ale jediné, co mohu v tuto chvíli říct, je, že zatím zvládl a vypořádal se s každou jinou úrovní tlaku. A ano, dělal chyby. Lidé by mohli říct: ‚V prvním roce udělal spoustu chyb.‘ Udělal, ale všichni jezdci budou dělat chyby.“

„Dobře víme, že Max udělal na začátku své kariéry spoustu chyb, ale ať mi nikdo neříká, že Max není připraven vyhrát šampionát. Zatím se vyrovnal s každou výzvou, byl na ni připraven a byl dostatečně silný na to, aby se po těch chybách posunul dál.“

„Pokud se dostanete do situace, kdy budete bojovat o titul, bude to proti Maxovi, bude to proti Lewisovi, bude to těžké. Roztočíte se, uděláte chybu, ztratíte nějaké body. Ale zvládne to? Ano, určitě se s tím vyrovná.“

„Nebude se hroutit, když mu to v kvalifikaci nevyjde a bude muset startovat z 13. místa nebo něco podobného. Prostě to spolkne a vypořádá se s tím a v dalším závodě se vrátí a dá to na pole position.“