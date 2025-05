Leclerc: Je příliš brzy na to, abychom letošní sezonu vzdali

Formule 1 má za sebou první třetinu sezony 2025, kterou jednoznačně ovládl McLaren.

Britský tým nejenže nasbíral nejvíce bodů (319) i výher (6), ale zároveň jeho jezdci Oscar Piastri a Lando Norris okupují první dvě místa v šampionátu jezdců.

Mezi méně spokojené týmy naopak zatím patří Ferrari, které zaostává za svými loňskými výsledky, přičemž v Poháru konstruktérů (PK) na McLaren ztrácí propastných 177 bodů.

Podle Charlese Leclerca je však stále příliš brzy na to, aby Ferrari letošní sezonu odepsalo a přestalo vyvíjet letošní vůz.

„Rozhodně se teď nechceme vzdát,“ uvedl Leclerc, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Ještě je brzy. Sice se zanedlouho dostaneme do poloviny sezony, ale nemůžeme si dovolit to vzdát už teď. Viděli jsme to ostatně vloni, kdy se situace hodně změnila poté, co McLaren nasadil upgrady,“ poukázal pilot Ferrari, který tím připomněl loňskou situaci po GP Monaka, kdy McLaren po osmém závodě sezony držel v PK až třetí pozici, a to se ztrátou takřka 100 bodů na tehdy vedoucí Red Bull. Sezona nakonec dopadla tak, že McLaren získal titul, zatímco Red Bull byl až třetí.

Monačan navíc věří tomu, že by šampionátem mohlo zamíchat plánované zpřísnění zátěžových testů od GP Španělska, které se týkají flexibility předních přítlačných křídel.

„Věřím, že Barcelona bude dalším velmi důležitým bodem sezony. Pak uvidíme, zda změna prospěje, nebo ne. Pak se budeme muset rozhodnout, respektive to nejspíš bude na Fredovi (Vasseurovi, šéfovi Ferrari, pozn. red.), zda je už správný čas začít se chystat na příští sezonu, která bude super důležitá (s ohledem na změnu pravidel),“ poznamenal dále Leclerc.