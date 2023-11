Leclerc je postavením v první řadě překvapen, bál se konce v Q1

Monačan nakonec na nejrychlejšího Maxe Verstappena nestačil jen o 139 tisícin sekundy. Na rozdíl od letošního mistra světa se dokázal Leclerc v posledním pokusu zlepšit a poskočit z deváté pozice, která mu patřila po prvních měřených kolech v Q3.

„Z nějakého důvodu naše auto znovu nevypadalo dobře. První kolo v Q3 bylo velmi dobré, ale byli jsme poslední. Neměl jsem velká očekávání, ale když jsme nasadili nové pneumatiky, všechno ožilo. Byl to skvělý pocit. Zajel jsem skvělé kolo. Jsem opravdu rád, že jsem v první řadě, ale je to velké překvapení,“ řekl Leclerc.

„Když uvážím celý víkend, vůbec jsem to poslední kolo nečekal. Věděl jsem, že musím úplně všechno poskládat dohromady. V poslední zatáčce jsem jel trochu více smykem, ale myslím, že to všichni. Obával jsem se, abych prošel přes Q1 a Q2, a nakonec je z toho první řada, je to skvělé,“ dodal.

Leclercovým cílem v závodě nebude bojovat s Verstappenem o vítězství, ale porazit Mercedes, se kterým Ferrari bojuje o konečné druhé místo v Poháru konstruktérů.

„Doufám, že to půjde dobře. Cílem je porazit je (Mercedes) v Poháru konstruktérů. Opravdu doufám, že Carlos bude mít dobrý start a připojí se ke mně v souboji.

„Pokusíme se mít oba naše vozy před mercedesy a získat druhé místo v konstruktérech. Na tom mi tento víkend záleží.“