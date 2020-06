Leclerc je kombinací Schumachera a Räikkönena

Leclerc jako člen Jezdecké akademie Ferrari vstoupil do F1 v roce 2018 v týmu Sauber, který se nyní jmenuje Alfa Romeo. Už po jedné sezóně se přesunul do týmu Scuderie. Během sezóny vyhrál dva závody a skončil celkově čtvrtý, když porazil i svého týmového kolegu Sebastiana Vettela. Zajistil si tím u Ferrari dlouhodobou smlouvu, díky které bude u týmu minimálně do roku 2024.

Dlouholetý manažer Sauberu Zehnder s Leclercem pracoval v roce 2018 a okamžitě poznal jeho talent. „Byla to velmi dobrá sezóna a bylo zajímavé znovu pracovat s mladíkem. Už jsme to předtím zažili, ale poprvé za velmi dlouhou dobu jsme měli nováčka, jedinečného pilota s velmi speciálním přístupem,“ řekl Zehnder pro Autosport v rozhovoru při příležitosti 50. výročí Sauberu v motorsportu.

„Nikdy předtím jsem neviděl pilota jako byl Charles. Měli jsme tehdy hodně práce a prožívali jsme těžké časy, ale pracovat s ním bylo skoro jako za odměnu. Vždy jsem říkal, že z mého pohledu má rychlost Kimiho Räikkönena, ale svým přístupem k práci je jako Michael (Schumacher). Dejte mu dobré auto a bude mistrem světa.“

Zehnder je součástí programu Sauberu od roku 1987. Se Schumacherem pracoval v začátcích jeho kariéry, kdy německý pilot ještě závodil ve sportovních vozech, než přešel do formule 1.

S Räikkönenem se Zehnder poprvé setkal v roce 2000, kdy se mladý Fin připravoval na svou první sezónu u Sauberu ve formuli 1. Znovu se pak spolu setkali v roce 2019, kdy se Räikkönen do týmu vrátil.

Leclercův talent poznal i švédský pilot Marcus Ericsson, který byl v roce 2018 u Sauberu jeho týmovým kolegou.

„Okamžitě jsem věděl, že ten kluk je výjimečný a má speciální talent. Když se připojil k Ferrari a postavil se Vettelovi, věděl jsem, že bude silný. Možná jsem ani nečekal, že v prvním roce u Ferrari bude až tak dobrý,“ řekl Ericsson.

„Mohu říct, že je velmi, velmi výjimečným a talentovaným jezdcem. Rozhodně mi pomohl ukázat, jaký jsem pilot. Myslím, že zejména způsob, jakým jel minulý rok s Ferrari, mi pomohl.“

Foto: Getty Images / Charles Coates