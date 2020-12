Leclerc je i přes potíže s hnací hřídelí příjemně překvapen

Charles Leclerc (10./20.)

Superrychlý charakter okruhu Sachír Ferrari nedával příliš nadějí. Umístění obou rudých vozů v první desítce v prvním tréninku se tak dá považovat za úspěch.

„Bylo to vlastně lepší, než jsme čekali. Také druhý trénink šel dobře, tedy až do té technické poruchy. Před kvalifikací to ale snad bude vyřešené.

Obrubníky jsou tu velice vysoké a zdá se, že když na ně najedete pod určitým úhlem, riskujete, že si polámete části podvozku. V závodě to určitě bude obtížné, ale jinak jsem si tuhle variantu okruhu užíval. Je tu málo zatáček, trochu mi to připomnělo závody na motokárách. Je to pěkné, i závod by měl být zajímavý,“ věří Leclerc.

Sebastian Vettel (8./16.)

Čtyřnásobný mistr světa byl po trénincích o něco méně optimistický než monacký závodník.

„Byl to takový všelijaký den. První trénink byl OK, ale druhý dopadl strašlivě. Zkusili jsme agresivní nastavení a zdá se, že to nepomohlo.

Zítra se snad dostaneme zpátky do hry a stáhneme naše manko,“ doufá Vettel.