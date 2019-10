Leclerc jako nejtěžší týmový kolega? Na hodnocení je zatím brzy, říká Vettel

Před sezónou se vášnivě diskutovalo, jak na tom bude Charles Leclerc v porovnání se Sebastianem Vettelem. Mladý Monačan zatím Vettela poráží. Některým lidem to připomíná sezónu 2014, kdy Vettela porazil Daniel Ricciardo. Čtyřnásobný mistr světa měl tehdy problémy s vozem Red Bullu. Letos to může být podobné. Minimálně do Singapuru Vettelovi vůz (a především jeho zadní část) nesedl.

Podle Vettela je ale příliš brzy na to, aby mohl označit Leclerca za nejtěžšího týmového kolegu. Nebylo by to prý fér.

„Samozřejmě, že je mladý a je velmi rychlý,“ řekl Vettel. „Nemyslím si, že existuje někdo, kdo o tom pochybuje.“

„Nemůžete to ale porovnávat, protože byste museli současně posadit Marka, Kimiho, Daniel a Vitantonia do stejného auta, takže to není fér.“

Týmoví kolegové Vettela Charles Leclerc (2019- )

Kimi Räikkönen (2015–18)

Daniel Ricciardo (2014)

Mark Webber (2009–13)

Sebastien Bourdais (2008)

Vitantonio Liuzzi (2007)

Nick Heidfeld (2007)

„Jistě, pokud jde o hrubou rychlost, tak je velmi rychlý, ale stále je to pro něj velmi brzy. Je pouze ve své druhé sezóně ve formuli 1, takže se velmi liší od Kimiho nebo Marka, kteří strávili spoustu času ve F1 a měli mnohem více zkušeností.“

Podle Vettela je ale dobře, že má právě Leclerca za týmového kolegu.

„Je dobré, že je skutečnou referencí, a to zejména v dobách, kdy jsem se trochu snažil o to, abych ze sebe a z auta vytěžil co nejvíce. Je dobré mít něco takového, protože vám to může také pomoci. A pro tým je také dobré, že má dva jezdce bojující o stejnou pozici na trati.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek