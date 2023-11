Leclerc i přes zisk pole position není spokojen

Charles Leclerc získal pole position pro první Velkou cenu Las Vegas formule 1 na nové městské trati.

Monačan získal pátou pole position v letošní sezóně a třetí z posledních čtyř kvalifikací.

O 44 tisícin porazil svého týmového kolegu z Ferrari Carlose Sainze. V první řadě ale Leclerca doplní původně třetí Max Verstappen, jelikož Sainz klesne o 10 míst za výměnu komponent, které si poškodil přejetím uvolněného kanálu v prvním tréninku.

A ačkoliv Leclerc Verstappena porazil o téměř čtyři desetiny sekundy, se svým výkonem v kvalifikaci nebyl spokojen. V posledním měřeném kole podle svých slov mohl jet lépe.

„Je to samozřejmě neuvěřitelný podnik a startovat z pole position je skvělé. Ze svých pokusů v Q3 jsem ale zklamaný,“ řekl Leclerc.

„Neodvedl jsem dostatečně dobrou práci, ale stačilo to na první místo. To je všechno, co potřebujeme.

„Myslím, že nejlepší kolo jsem zajel v Q2. Trať tady zrychluje, takže bych to měl dokázat v Q3, ale nepovedlo se mi to. Ale tak to je a startujeme z pole position, takže si nemůžu stěžovat.“

Monačanovi nehraje do karet jeho statistika vítězství z pole position. Naposledy vyhrál po startu z prvního místa vloni v Austrálii. Od té doby startoval z nejvýhodnější pozice dvanáctkrát, ale ani jednou to nedokázal přetavit ve výhru.

„Teď se plně soustředíme na zítřek, abychom pro závod vše poskládali dohromady. Za normálních okolností tam naše výkonnost klesá, takže doufám, že to všechno poskládáme dohromady a vyhrajeme tady.“

Sainz je stále zklamaný z penalizace, snaží se to ale skrývat

Španěl Sainz nastupoval do kvalifikace s vědomím ztráty deseti míst na roštu. Ve třetí části kvalifikace nestačil jen na svého týmového kolegu a skončil druhý. Do nedělní velké ceny tak vyrazí z dvanácté pozice.

„Skvělá práce celého týmu. Společně jsme dominovali kvalifikaci po těžkém pátku, kdy jsme museli znovu dát dohromady celé auto,“ řekl Sainz.

„Je neuvěřitelné obsadit první řadu. Samozřejmě bych rád byl na pole position, protože by to znamenalo, že nebudu startovat dvanáctý, ale jedenáctý, myslím ale, že jsme dnes dosáhli maxima.

„Jsem stále zklamaný ze včerejška. Nebudu lhát, mám stále velmi špatnou náladu, ale snažím se nedávat to příliš najevo. Ale tak to je.“