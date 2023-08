Leclerc: I kdyby byla malá šance na titul, chci zůstat u Ferrari

Jezdcům Ferrari končí příští rok smlouva. Jak bude vypadat jezdecká sestava Scuderie v roce 2025?

Občas se objeví nějaké spekulace, ale zatím to vypadá, že oba jezdci Ferrari zůstanou. Sainz je občas spojován s Audi. Podle některých spekulací o něj projevily zájem některé týmy, ale nejde o žádný velký tým.

Leclerc by měl možná větší šance. V roce 2025 by teoreticky mohlo být volno u Red Bullu (Pérez má smlouvu také jen do konce příštího roku). Už dříve se ale objevily spekulace, že Red Bull o Leclerca příliš nestojí, protože nechce silného konkurenta pro Verstappena. Helmut Marko to nyní v podstatě potvrdil v rozhovoru pro Motorsport-Magazin, i když na stole bylo jiné jméno – Lando Norris.

„Bylo by to ideální pro veřejnost, televizi a novináře,“ řekl Marko. „Ale pro úspěch týmu je lepší, když máte jasnou hierarchii.“

Přímo Leclerc pak říká, že jeho prioritou je zůstat u Ferrari. K podpisu nové smlouvy ale nejspíše v nejbližších týdnech nedojde.

„Myslím, že každý jezdec zvažuje různé možnosti, jakmile se mu nějaké naskytnou,“ řekl Leclerc pro Motorsport.com.

„Ale já mám Ferrari velmi rád. Mým prvním cílem a snem je stát se mistrem světa s Ferrari. Chci to více než cokoli jiného. Pokud existuje alespoň malá šance, že se tak stane, nebudu váhat a budu usilovat o to, abych tady zůstal.“

K podpisu nové smlouvy ale zřejmě v nejbližší době nedojde. „Prostě si myslím, že to v tuto chvíli není prioritou pro mě a ani pro tým. Soustředíme se na to, co je teď opravdu důležité. Jde o to vrátit se k co největší konkurenceschopnosti a pak se uvidí, ale znovu opakuji, že Ferrari miluji a cítím se u něj jako doma.“

Cíle letos a v příštím roce

Ferrari je na tom letos hůře než vloni. Italská stáj zatím nevyhrála a má také méně bodů. Vloni mělo Ferrari po 12 závodech na kontě i díky dobrému úvodu sezóny 314 bodů. Nyní je to jen 194.

„Myslím, že realistický cíl, alespoň ten, který chceme, je být nejsilnějším týmem za Red Bullem a snížit ztrátu, kterou na ně máme,“ řekl Leclerc.

„Pro rok 2024 je pak bezpochyby v mysli každého z nás cíl být opět na vrcholu a bojovat s Red Bullem. Reálně se domnívám, a je to jen můj názor, že do konce roku Red Bull nedoženeme. Ale cílem je být alespoň před McLarenem, Mercedesem a Astonem Martin. To bude náš cíl.“