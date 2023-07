Leclerc hodnotí vyhazov De Vriese jako velmi tvrdý. Zároveň je ale rád za návrat Ricciarda

Charles Leclerc sdílel svůj názor na konec Nycka de Vriese ve formuli 1. Monacký pilot zároveň přivítal návrat Daniela Ricciarda.

Hlavní zprávou, která vyplnila období mezi Velkou cenou Británie a nadcházejícím závodem v Maďarsku, bylo bezesporu oznámení Red Bullu o tom, že v týmu AlphaTauri nahradí Nycka de Vriese zkušeným Danielem Ricciardem.

I když se o konci Nizozemce spekulovalo již delší dobu, velká část padoku F1, včetně pilotů, byla náhlým koncem de Vriese v AlphaTauri překvapením.

K rošádě u AlphaTauri se krátce před zahájením Grand Prix Maďarska vyjádřil také pilot Ferrari Charles Leclerc.

„Včera (ve středu, pozn. red.) jsem mu poslal zprávu, protože jsem si jistý, že je to pro něj těžké. Je mi z toho smutno. Myslím, že je to pro Nycka příliš kruté, ale samozřejmě jsem také rád, že vidím Daniela zpátky v padoku. Takové věci k F1 patří, ale je pravda, že pro Nycka je to velmi kruté,“ nechal se slyšet Leclerc, který již hovořil s navrátilcem Ricciardem.

„S Danielem jsem mluvil už minulý týden, bylo znát, že je velmi nadšený. Je samozřejmě skvělé mít Daniela zpátky na startovním roštu. Na druhou stranu jsem také dobrý kamarád s Nyckem, takže je také smutné vidět ho odcházet. Nemyslím si však, že by mezi jezdci panovala nějaká zášť, tak to prostě chodí,“ uvedl Monačan a dodal:

„Člověk musí jít dál. Existuje spousta dalších příležitostí. Závodní svět není jen o formuli 1.“