Leclerc hodnotí svůj výkon v GP Itálie jako jeden z pěti nejlepších ve své kariéře

Monačan po většinu závodu bojoval s Landem Norrisem, Sergiem Pérezem a Valtterim Bottasem. Cílem projel pátý, díky Pérezově penalizaci si ale ve výsledcích o jednu pozici polepšil.

„Dal jsem do toho všechno, opravdu všechno. Víc jsme toho dnes nemohli udělat. Pokusil jsem se využít každou příležitost. Jakmile mě Valtteri předjel, pokusil jsem se mu předjetí vrátit. A uspěl jsem, byli ale příliš rychlí, obzvlášť ve třetím sektoru a do první zatáčky. Bylo pro nás velmi obtížné předjet a velmi snadné nechat se předjet,“ řekl Leclerc.

„Nebyl to nejjednodušší závod, když se ale podíváte, kde jsme byli vloni a kde jsme teď, je to velký krok vpřed. Musíme takto pracovat i nadále. Můj vlastní výkon hodnotím jako jeden z pěti nejlepších ve formuli 1. Opravdu cítím, že jsem do toho dal všechno, takže v tomto ohledu jsem spokojen, musíme ale stále pracovat, abychom velmi brzy bojovali o vítězství.“

Sainz šestý

Druhý pilot Ferrari Carlos Sainz obsadil v Monze šesté místo.

„Moje první Velká cena Itálie s Ferrari byla velmi výjimečná a vždy si budu tento víkend pamatovat, i když nebyl nejlepší z pohledu výsledku. Samozřejmě jsme chtěli stát na pódiu před tifosi, ale nešlo to. Dnes jsem se potýkal s vozem více, než jsem chtěl. Zadní část vozu klouzala a chyběla nám maximální rychlost,“ řekl Sainz.

„Když všechno uvážím, šesté místo je slušný výsledek, pro to tu ale nejsme. Budeme se muset nadále zlepšovat, abychom příští rok mohli bojovat o první příčku. Gratuluji McLarenu k dvojitému vítězství. Dnes si tento výsledek zasloužili a nemohu se dočkat, až proti nim budu závodit v Rusku.“