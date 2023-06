Leclerc: Ferrari si v kvalifikaci až příliš zkomplikovalo život

Ferrari si v mokré kvalifikaci formule 1 na Velkou cenu Kanady „až příliš zkomplikovalo život“, řekl Charles Leclerc, pro kterého sobotní program skončil už ve druhé části kvalifikace.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Monačan zajel v Q2 jen jedenáctý nejrychlejší čas a o téměř dvě desetiny nepostoupil mezi deset nejlepších.

V prostřední části kvalifikace déšť, který zkrápěl okruh Gillese Villeneuva, ustal a trať začala osychat. Jako první toho využil Alex Albon z Williamsu a přezul na měkkou sadu pneumatik do sucha.

Zrychlovat začali i další. Do boxů pro suché pneumatiky chtěl i Leclerc, Ferrari chtělo ale zajet čas na jistotu na pneumatikách do přechodných podmínek. Leclerc následně přezul příliš pozdě a už se nedokázal zlepšit, aby postoupil.

„Už v zahřívacím kole jsem chtěl slicky, už na ně byl rozhodně čas,“ vysvětlil Leclerc po kvalifikaci.

„Auto bylo suché. Alex vyjel na slickách dříve než ostatní. To byla rozhodně správná volba, nic tím neriskoval. Náš tým se ale z nějakého důvodu rozhodl jinak. Myslím, že si v těchto situacích až příliš komplikujeme život. Měl jsem jasno, rozhodli jsme se udělat něco jiného. Jsem frustrovaný. Ostatní jezdci udělali to samé a dostali se do Q3.

„Spoléháte se na drobné detaily, místo toho, abyste hladce prošli přes Q2, když je trať suchá, potřebujete hladké pneumatiky. Nevím, co se stalo.“

Sainz zdržoval Gaslyho

Druhý pilot Ferrari Carlos Sainz sice postoupil mezi deset nejrychlejších, v Q3 ale zajel jen osmý čas. V průběhu kvalifikace navíc zdržel v rychlém kole Pierra Gaslyho, za což je vyšetřován sportovními komisaři.