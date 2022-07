Leclerc: Ferrari si nemůže dovolit opakování interního souboje se Sainzem

Verstappen si ve druhém letošním sprintu dojel na Red Bull Ringu pro jasný triumf, když si už na začátku závodu vybudoval rozhodující náskok před oběma jezdci Ferrari.

Ti v úvodních kolech svedli tvrdý souboj o druhé místo a umožnili tím Verstappenovi navýšil svůj náskok na čele. Když se nakonec Leclerc dostal zpět před svého týmového kolegu, měl Verstappen již třísekundový náskok.

„Zítra to bude dlouhý závod a práce s pneumatikami bude mnohem důležitější než dnes. Zítra si proto nebudeme moci dovolit předvést to, co jsme udělali dnes,“ řekl Leclerc.

„Jestli to stačilo na vítězství? Nemyslím si, protože Max také šetřil pneumatiky, jakmile si vybudoval náskok. Takže se nikdy nedozvíme, co by se stalo.“

Sainz souboji nepřikládá důležitost

Carlos Sainz souboj s týmovým kolegou bagatelizuje.

„Myslím, že dnes jsme tím bojem mohli získat nebo ztratit jen velmi málo. Mluvíme o jednom bodu navíc, protože ve sprintu se nerozdává příliš mnoho bodů. A také se zdálo, že Max celý závod na čele kontroluje. Takže to není tak, že bychom prohráli,“ řekl Sainz.