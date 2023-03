Leclerc: Ferrari musí pochopit, proč je nyní Red Bull výkonnostně na jiné planetě

Podle pilota Ferrari Charlese Leclerca byl Red Bull v Bahrajnu v závodě rychlostně na jiné planetě. Odstup od rakouské stáje označil na šílený.

Charles Leclerc v Bahrajnu kvůli technickému problému cíl nespatřil, ale možná ještě více jej trápí výkonnostní ztráta, kterou mělo Ferrari v závodě na Red Bull.

Monacký závodník se sice do 26. kola držel před druhým jezdcem rakouské stáje, Sergiem Pérezem, ale to bylo dáno především povedeným startem.

„Naše závodní tempo nebylo dostatečně dobré,“ uvedl podle Autosportu Leclerc.

„Od Red Bullu jsme daleko, takže musíme pochopit, na co během zimní přestávky přišli, protože v závodním tempu jsou na jiné planetě,“ přiznal pilot Ferrari.

„Zatím to nevíme. V kvalifikaci jsme rychlí, ale v závodě nejsme rychlí, a to ne o málo. Myslím, že Red Bull někde našel něco velkého, a my to musíme najít. Je velmi těžké to pochopit, protože auto se od kvalifikace do závodu samozřejmě vůbec nemění,“ poukázal úřadující vicemistr světa.

Faktem je, že zatímco v sobotní kvalifikaci byl Leclerc v přímém boji o pole position, v závodě jezdci Ferrari ztráceli prakticky jednu sekundu na kolo. I když nemusel jet Max Verstappen ke konci závodu naplno, Carlos Sainz na něj v cíli ztratil propastných 48 sekund.

„Ten rozdíl je šílený, takže se na to musíme podívat,“ uvědomuje si Monačan.

Podle Leclerca však problém v Bahrajnu nebyl pouze v degradaci pneumatik, která Ferrari trápí dlouhodobě více než Red Bull.

„Musíme více tlačit, abychom z auta dostali výkon, takže pak se degradace projeví. Musíme se na to podívat, protože zatím jsme opravdu daleko od vítězného závodního tempa,“ nechal se slyšet Leclerc.