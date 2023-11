Leclerc: F1 po chaotickém začátku víkendu potřebovala ve Vegas zajímavý závod

Charles Leclerc až do posledního kola bojoval o druhé místo, které nakonec na úkor Sergia Péreze získal čtyři zatáčky před cílem. Velká cena Las Vegas podle něj přinesla zajímavý závod, kterým formule 1 potřebovala napravit problémy z úvodu premiérového víkendu.

Leclerc přišel o první místo po startu, když jej v první zatáčce donutil vyjet mimo trať Max Verstappen, za což dostal letošní mistr světa pětisekundovou penalizaci. I přesto nakonec pilot Red Bullu dokázal získat 18. letošní vítězství.

„Na startu to bylo velmi zrádné, protože Max na vnitřku ztratil trochu přilnavosti a vytlačil mě na vnějšek. Pak jsme ale měli rychlost, předjel jsem ho zpátky a celkově jsme byli opravdu silní,“ řekl Leclerc.

„Měli jsme trochu smůlu na safety car. Nezajeli jsme do boxů, protože jsme nevěděli, co udělají ostatní. Šli jsme po pozici na trati a udrželi si první místo. Ke konci to se staršími pneumatikami bylo složité. Ale druhé místo se spoustou soubojů, užil jsem si to.“

Do boje o vítězství vstoupil ještě Pérez, který po druhém safety caru držel s Verstappenem pro Red Bull první dvě místa. O dvojité vítězství je nakonec v posledním kole připravil Leclerc.

„To druhé místo mě mrzí. Na druhou stranu ale věřím, že všichni se při sledování závodu skvěle bavili. Já jsem si to opravdu, opravdu užil. Měli bychom mít více takových závodů, kde se takhle závodí, protože to byla opravdu sranda,“ řekl Leclerc.

Podle Monačana F1 zajímavým závodem v ulicích Las Vegas potřebovala odčinit nepovedený začátek víkendu, kdy uvolněné víko kanálu poškodilo vozy Carlose Sainze a Estebana Ocona a následné opravy si vyžádaly i posunutí druhého tréninku na brzké ranní hodiny. Za doprovodu policie navíc museli z tribun před druhým tréninkem odejít diváci, protože pracovníkům bezpečnostní služby skončila směna.

„Myslím, že jsme to potřebovali. Víkend nezačal tak, jak měl, ale jsem moc rád, že to skončilo takto. Je to neuvěřitelný sport.“

Sainz šestý

Druhý pilot Ferrari Carlos Sainz, který nejvíce doplatil v pátek na uvolněný poklop kanálu, dojel do cíle závodu v Las Vegas na šestém místě.

Přejezdem přes uvolněné víko kanálu si Sainz poškodil své ferrari a musel nasadit nové komponenty, za což dostal penalizaci 10 míst na startovním roštu. Do závodu tak vyrážel z dvanáctého místa.

Postupně se ale dokázal posunout na konečné šesté místo.