Leclerc, Drugovich či Kubica. V Barceloně startuje sezona Evropské Le Mans Series

Po vytrvalostním mistrovství světa WEC nejvýznamnější seriál závodů na dlouho vzdálenost konečně vstupuje do sezony 2024. Nedělní čtyřhodinovka ve španělské Barceloně bude prvním z šesti podniků letošního kalendáře Evropské Le Mans Series a fanoušci se rozhodně můžou těšit na vyrovnané bitvy jezdeckých es. I díky vyřazení třídy LMP 2 z WEC je totiž letošní sezona ELMS extrémně nabitá velkými jmény.

S masivním nástupem hypervozů už letos ve WEC není prostor pro prototypy LMP 2, následkem čehož byla tato vyrovnaná třída na světové scéně zrušena. Tím bylo ovšem posíleno pole vozů LMP 2 v Evropské Le Mans Series, kde jich úvodní podnik v Barceloně pojede hned dvaadvacet. Všechny týmy spoléhají na dominantní šasi Oreca 07 s osmiválcem Gibson pod kapotou. Čtrnáct prototypů bude bojovat o celková vítězství, zbylých osm pak primárně o vavříny v podkategorii LMP 2 Pro-Am, kde jsou členy jezdeckých posádek i „bronzoví“ amatéři.

Týmem, který musel z WEC nuceně přejít do Evropské Le Mans Series (ELMS), je i britský Vector Sport. Stáj, která se původně měla starat o program italské značky Isotta Fraschini mezi hypervozy ve WEC, získala do posádky zajímavou posilu. Spolu se zkušenými piloty ze scény sportovních vozů Ryanem Cullenem a Stéphanem Richelmim absolvuje kompletní sezonu Felipe Drugovich. Šampion formule 2 ze sezony 2022, který plní roli rezervního pilota Astonu Martin a stále doufá v sedačku v F1, tak bude pilovat své závodnické umění ve čtyřhodinových závodech s velkým provozem na trati.

O titul bude jednoznačně usilovat i americká stáj AO Racing, která pro ELMS spojila síly s britským TF Sportem a do posádky angažovala Louise Deletraze, Jonnyho Edgara a Roberta Kubicu. Polák se stal šampionem seriálu v roce 2021 (i tehdy s Louisem Deletrazem v jedné posádce) a může tak útočit na svůj druhý titul. Kromě toho se letos jediný polský vítěz závodu F1 soustředí na starty s Ferrari 499P ve WEC, Kubica se tak v sezoně 2024 jako závodník rozhodně nenudí.

Kromě polských pilotů máme ve startovní listině i polské stáje, pod polskou licencí startuje tým Virage. Se dvěma Brity v posádce prototypu #19 Mattem Bellem a Anthonym Wellsem se bude střídat Nelson Piquet junior. Syn brazilské legendy F1 v „královně motorsportu“ příliš dobrou stopu nezanechal a navždy si ponese škraloup ze singapurského skandálu, který nyní znovu ožívá kvůli žalobě o odškodnění ze strany Felipeho Massy. Sám Piquet ovšem po neslavném konci v F1 stihl vyzkoušet celou řadu motoristických disciplín od rallycrossu přes NASCAR a formuli E až po své domácí brazilské Stock Car. Do Evropské Le Mans Series se vrací po loňské premiéře s týmem United Autosports, kterému ve třídě LMP 2 Pro-Am dopomohl ke třetímu místu ve Spa.

Když už jsme zmínili tým United Autosports, tak pochopitelně ani stáj zakladatelů Zaka Browna a Richarda Deana ve startovní listině nechybí. Úspěšná formace, která se v týmovém sídle kochá pohledem na tituly z ELMS i z WEC, nasazuje letos do LMP 2 hned tři prototypy (vůz #21 spadá do Pro-Am) a v jezdeckých sestavách můžeme najít kombinaci hvězdných zkušeností a dravého mládí. Jen namátkově můžeme z devíti jmen zmínit třeba Olivera Jarvise, Marina Sata, Filipa Ugrana či Paula di Restu. A ještě oslí můstek na Česko – United Autosports letos v ELMS ani v Le Mans Cupu nefiguruje ve třídě LMP 3 a jeden ze svých Ligierů JS P320 prodal české stáji Tomáše Skočdopoleho Bretton Racing. Ta díky tomu nasazuje dva prototypy do Le Mans Cupu a pozornost českých fanoušků bude upřena především na vůz #26 posádky Dan Skočdopole, Ben Stone. První závod můžete sledovat už dnes od 17:20 živě na YouTube, odkaz na stream naleznete níže.

Sledujte živě úvodní podnik Le Mans Cupu s českým týmem Bretton Racing

Ale zpět do Evropské Le Mans Series, kde bude už od prvního víkendu po celou sezonu upřena velká pozornost i na prototyp Oreca 07 Gibson LMP 2 #65 stáje bývalého francouzského pilota F1 Oliviera Panise. V jeho posádce se bude s rychlým rusovlasým Francouzem Charlesem Milesim střídat bratranec bývalého venezuelského pilota F1 Pastora Maldonada Manuel Maldonado a taktéž Monačan Arthur Leclerc. Mladší bratr současné hvězdy Ferrari ve formuli 1 se musel (minimálně pro toto období) rozloučit se svým snem o „královně motorsportu“, a tak hledá výzvy jinde. Přechod k vytrvalostním závodům, které aktuálně poutají velkou pozornost automobilek, médií i fanoušků, lze označit za logickou volbu. Jednou třeba uvidíme Arthura Leclerca za volantem hypervozu? Tato sezona může napovědět.

Ještě loni bojoval s mladším z monackých bratrů v závodech formule 2 taktéž Dán Frederik Vesti. Ten loni nakonec ztratil boj o titul s Théem Pourchairem i kvůli nedokončení druhého závodu v Monze, kde se Vestimu stal osudným drsný souboj o pozici s Romanem Staňkem. Letos už Vesti neměl možnost pokračovat v F2, a tak se přesunul do Evropské Le Mans Series. U týmu Cool Racing se bude dánský talent střídat s Mexičanem Alexem Garciou. V Barceloně je tento víkend jako třetí člen Vestiho posádky Paul-Loup Chatin, který zaskakuje za zraněného Ferdinanda Habsburga.

Kromě bitev více než dvou desítek prototypů LMP 2 bude fanoušky v sezoně ELMS 2024 bavit i třída LMP 3 s deseti prototypy dvou výrobců a kategorie LMGT3 pro speciály GT3. Těch v Barceloně startuje jedenáct a zastoupeny jsou značky Ferrari, Aston Martin, Porsche a Lamborghini. Po úvodním víkendu v Katalánsku bude sezona ELMS pokračovat dalšími čtyřhodinovými závody na Paul Ricard (5.5.), v Imole (7.7.), ve Spa (25.8.), v Mugellu (29.9.) a v Portimau (19.10.). Všechny kvalifikace i závody můžete sledovat živě na YouTube!

Živě - kvalifikace na 4 Hours of Barcelona v sobotu od 14:35

Živě - závod 4 Hours of Barcelona v neděli od 14:35