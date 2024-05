Leclerc doufá, že povedeným rozstřelem zavřel kritikům ústa

Leclerc se hned v úvodu tréninku roztočil na trati a skončil. Do rozstřelu šel tak bez přípravy. Nakonec to ale nevadilo. Získal první řadu.

Leclercovi, který byl vždy v sobotu velmi silný, se v poslední době v rychlosti na jedno kolo nedařilo. Už v Číně ale prohlašoval, že na tom zapracoval. V Miami získal v rozstřelu první řadu.

Na dotaz, zda se mu ulevilo, odpověděl: „Ano, protože kvalifikace byla ve dvou závodech za sebou slabým místem.“

„V jednu chvíli v Číně to bylo o něco lepší, ale neměli jsme auto, které by to skutečně ukázalo.“

„Měl jsem jen jedno kolo v tréninku a pak šel rovnou do kvalifikace, jel hned naplno, navíc smíme použít jen jednu sadu pneumatik (v každé části rozstřelu), takže to bylo velmi složité.“

„Ale hned jsem cítil, že se mi vyplatila tvrdá práce, kterou jsem odvedl na začátku sezony, abych se pokusil dostat pneumatiky do správného okna, takže jsem spokojený.“

„V tomto sportu jste tak dobří, jak dobrý je váš poslední závod. Když máte dva závody za sebou, kde jste v kvalifikaci špatní a neodvedli jste dobrou práci, lidé o tom začnou mluvit, takže je dobré to zastavit.“

„Musíme teď pracovat na konzistenci a snažit se zůstat na této úrovni a dostávat pneumatiky neustále do správného okna, jak se mi to dařilo v minulosti.“

Leclerc netuší, jaké jsou jeho šance pro sprint. „O našem závodním tempu nemám žádnou představu, protože jsem odjel jen jedno kolo. Ale pevně doufám, že se nám podaří zajet dobrý sprint a budeme mít dobré závodní tempo, abychom měli v neděli naději na vítězství.“