Leclerc: Dobrá forma Ferrari v Turecku je trochu zvláštní

Leclerc obsadil v kvalifikaci na okruhu u Istanbulu čtvrté místo, díky penalizaci Lewise Hamiltona za nasazení nového motoru se posune na třetí příčku.

Ferrari patří k nejrychlejším od začátku víkendu. Leclerc ve třech trénincích neskončil hůře než pátý a ve druhém pátečním tréninku byl druhý.

„Abych pravdu řekl, nejsem si úplně jistý,“ odpověděl Leclerc na dotaz The Race, proč je Ferrari v Turecku tak silné.

„Je to trochu zvláštní. Zdá se, že také týmům ze středu pole se daří, protože všichni mají blízko k pole position. To je ale dobré vidět.“

Leclerc je podle svých slov „rozhodně spokojen“ s „dobrým kolem“ v Q3 poté, co očekával „zrádnou kvalifikaci, protože jsme se rozhodli v nastavení pro nízký přítlak“.

„Myslím, že nakonec to bude správná volba, dnes to ale bylo zrádné,“ dodal.

Ferrari bojuje s McLarenem o třetí místo v Poháru konstruktérů. V současné chvíli ztrácí italská stáj 17,5 bodu na své soupeře z Wokingu.

„Je to mezi námi velmi vyrovnané. Dnes jsme jako tým odvedli dobrou práci a snad se nám podaří získat co nejvíce bodů, abychom je trochu stáhli. Jsou velmi rychlí, ukázali, že mohou vyhrávat závody, takže musíme udělat všechno perfektně, abychom je mohli přeskočit v Poháru konstruktérů.“

Sainz vyřadil Ricciarda v Q1

Carlos Sainz má v Turecku ve svém voze nový hybridní systém Ferrari. Tým mu nasadil kompletní novou pohonnou jednotku, kvůli čemuž bude Španěl startovat poslední.

Sainzovi se i s vědomím, že bude startovat z posledního místa, podařilo dostat do Q2 a vyřadit Daniela Ricciarda z McLarenu, pro kterého tak kvalifikace skončila už v Q1.

„Jakmile byl Charles v bezpečí (z pohledu pozice a možného vypadnutí v Q1, pozn. redakce), pokusil jsem se jedno kolo zatlačit a dostat se do Q2. Nakonec tím vozem, který jsem vyřadil, byl Daniel, náš přímý konkurent v šampionátu,“ řekl Sainz.

Leclercovi pak Sainz pomohl v Q2, když na zadní rovince rozrážel vzduch pro Monačana, který se dostal do Q3. „Byl to přesný plán, který jsme dnes měli. Trochu zvláštní plán, ale pro tým vyšel skvěle. Udělali jsme, co jsme museli. Samozřejmě stále trochu lituji, že to pro mě není normální den, kde je vůz stejně konkurenceschopný jako v posledních 10 závodech. Ale je to tak, jak to je a zítra se pokusíme dostat pořadím vpřed,“ řekl Sainz.