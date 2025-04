Leclerc: Diskvalifikace byla bolestivá, ale poučíme se z ní

Přestože Lewis Hamilton dokázal v Šanghaji vyhrál sprint, Ferrari tento výsledek považuje za výjimku a očekává, že jeho forma bude víc odpovídat té, kterou tým předvedl v nedělním závodě v Číně.

Připomeňme, že se Hamilton a Leclerc kvalifikovali na páté a šesté pozici a po většinu závodu se drželi na čtvrté a páté pozici. Pak ale byli předjetí Maxem Verstappenem, který na tvrdé sadě pneumatik chytil doslova druhý dech.

Po závodě byli nicméně oba jezdci Ferrari diskvalifikováni – Leclerc kvůli podváze, Hamilton kvůli nelegálnímu opotřebení kluzné desky.

Před blížící se GP Japonska se k nepříjemnostem, které potkaly Scuderii před 14 dny, vyjádřil Charles Leclerc, kterému po dvou víkendech v pořadí jezdců patří desátá příčka.

„Samozřejmě, že se vždy poučíte z chyb, zvlášť když vás stojí tolik,“ řekl Leclerc na tiskové konferenci před závodem v Suzuce.

„Každý hraje s limity a snaží se být co nejblíže k nim, ale když mají obě auta překročené limity, je to velká bolest. Ve výsledku nám to nijak ani nepomohlo... První dva víkendy pro nás byly těžké,“ přiznal monacký pilot.

„Jsem si jistý, že se z toho poučíme. Když se stanou události, jako je tato, snažíme se pochopit a analyzovat, kde došlo k chybám, a změnit trochu procesy. Byla to řada věcí, které se spojily a znamenaly, že rezerva, kterou jsme měli, nebyla dostatečně velká,“ prohlásil dále Leclerc.

Bez ohledu na diskvalifikace je zřemé, že Ferrari na nejlepší – především pak na McLaren – ztrácí. Podle Leclerca to však na přístupu k závodům nic nemění.

„Je to stejně těžké jako vždy – vždycky je těžké dostat z auta maximální výkon. Nemyslím si, že je to v této sezoně nějak těžší. Je to prostě o tom, že výkon ve srovnání s McLarenem prostě není dostatečný. Nejde o to, jak složité je dostat maximum z auta, je to prostě o tom, že teď v autě není dost výkonu. Jdeme ale krok za krokem a jsem si jistý, že můžeme ten rozdíl zmenšit. Snad již tento víkend,“ dodal pilot Ferrari.