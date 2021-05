Leclerc: Čtvrté místo ukazuje, že vývoj Ferrari je správný

Monačan se po startu ze čtvrtého místa lepším výjezdem ve třetí zatáčce vnější stopou dostal před Valtteriho Bottase na třetí místo, kde se udržel až do 29. kola, kdy zamířil do boxů.

Ve druhé polovině závodu se již Bottas znovu usadil na třetím místě, čtvrtý Leclerc však měl pohodlný náskok na Sergia Péreze z Red Bullu.

„Měl jsem dobrý start, pak jsem jel ve třetí zatáčce vnějškem a vyšlo to. Od té chvíle jsme měli velmi, velmi dobrý závod. V průběhu celého závodu jsme byli velice konkurenceschopní a čtvrté místo je tím nejlepším, čeho jsme dnes mohli dosáhnout,“ pochvaluje si Leclerc.

„Jsem proto rád, co tým během víkendu dokázal. Měli bychom být rádi za takové momenty, musíme více pracovat a zlepšit vůz, abychom bojovali o třetí místo.

„Je to velmi dobrý pocit, protože to ukazuje, že všechno, co děláme, každý směr, kterým jsme se ve vývoji vydali, je správný, a můžeme to ukázat na trati. Jsem si jistý, že všichni v Maranellu jsou šťastní, že vidí výsledky na trati.“

Sainz není spokojen. Nebýt špatného startu, mohl skončit pátý

Nespokojen odjíždí z domácího závodu Carlos Sainz, který v Barceloně dojel sedmý. Španěl ztratil zejména na startu.

„Se sedmým místem nejsem příliš spokojen. Měl jsem pomalý rozjezd a po první zatáčce jsem ztratil pár pozic. Od té chvíle to ale byl z naší strany silný závod,“ řekl Sainz.

„Vůz byl dnes dobře vyvážený a s pneumatikami fungoval celkem dobře. Stále nám chybí rychlost na rovinkách, což nám ztěžuje předjíždění. Musíme na tom zapracovat a také musíme vyladit detaily, protože s lepším startem bychom dnes skončili pátí.“