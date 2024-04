Leclerc chtěl předvést zlepšení na jedno kolo. Místo toho ale pršelo a on skončil v bariéře

„Hned první kolo venku bylo extrémně složité,“ řekl Leclerc. „Bylo velmi obtížné zapnout pneumatiky.“

„Snažil jsem se být trochu agresivní, ale v osmé zatáčce jsem ztratil kontrolu nad vozem. Trochu to ohrozilo naši kvalifikaci, protože se mi trochu ohnul volant.“

„Opět jsem nevyužil kvalifikaci na maximum, s čímž nejsem spokojený. Pokud se mám podívat na pozitiva, tak si myslím, že na suchu jsem udělal několik velkých kroků vpřed. V tomto ohledu jsem spokojený, protože jsem hodně pracoval na přípravě pneumatik na suchu a zdá se, že se to alespoň pro dnešek vyplatilo. Ale uvidíme zítra. Závod bude dlouhý.“

Leclercovi se v poslední době nedaří v kvalifikaci. Před Čínou na tom zapracoval, ale v poslední části rozstřelu přišel déšť, a tak se mu nepovedlo ukázat zlepšení. Místo toho se na mokré trati dokonce roztočil a skončil v bariéře.

„Těším se na to, že se předvedu. Na dnešek jsem se samozřejmě těšil, abych se to pokusil ukázat, ale kvůli dešti v SQ3 se mi to nepodařilo. Uvidíme, jak to půjde zítra. Pokusíme se ze sprintu vytěžit maximum a pak uvidíme v závodě.“

Sainz chce upravit nastavení

„Dlouho jsme na přechodných pneumatikách čekali na konci boxové uličky,“ řekl pro DAZN Carlos Sainz, který získal v rozstřelu páté místo. „Pneumatiky byly studené a s Charlesem jsme ve výjezdovém kole hodně bojovali, abychom pneumatiky zahřáli.“

„Myslím, že se roztočil nebo měl nehodu, a já mám štěstí, že mě nepotkalo to samé. Hodně jsme se trápili s teplotami a nemohli jsme odjet dobrou SQ3, ale i tak si myslím, že jsem zachránil den tím čtvrtým nebo pátým místem na konci. A dál se uvidí zítra.“

„Hodně fouká vítr. Jsou zatáčky, kde přilnavost není špatná. Pak jsou ale jiné zatáčky, ve kterých fouká vítr zezadu. Tyhle vozy mají hodně citlivou aerodynamiku, takže nemáte vůbec žádnou přilnavost. A když se k tomu přidá mokrý asfalt a pneumatika do přechodných podmínek... například v poslední zatáčce bylo téměř nemožné udržet se na trati.“

Po sprintu se nově otevře režim parc fermé. Sainz řekl, že bude chtít udělat změny v nastavení.

„Budu rád, když budu moci po sprintovém závodě udělat pár úprav na autě, protože se necítím komfortně. Mám pár nápadů, jak auto vylepšit pro kvalifikaci. Ve sprintu budeme muset přežít s tím, co máme, a bojovat z pátého místa.“