Leclerc chce v kvalifikaci cílit na pole position

„Pocit ve voze byl dobrý a první den na trati jsme si vedli solidně,“ řekl Leclerc. „Stále je co zlepšovat, pokud jde o vyvážení, což platí pro všechny v celém paddocku, vzhledem k tomu, že tato auta jsou pro nás všechny stále poměrně nová a musíme se snažit pochopit jejich limity.“

„Je příliš brzy na to, abychom dělali nějaké závěry. První představu o tempu všech týmů získáme až v kvalifikaci. Celkově to byl dobrý den a těšíme se na zítřek, kdy chceme usilovat o pole position.“

Lewis Hamilton obsadil páté místo. Byl rád, že konečně usedl do vozu Ferrari v rámci závodního víkendu.

„Byl to den plný učení, kdy jsem pokračoval v pochopení a sžívání se s novým vozem,“ řekl Hamilton. „Všechno je úplně jiné, než na co jsem byl po dlouhou dobu zvyklý, ale taková je výzva a já ji přijímám.“

„S prvním tréninkem jsme nebyli úplně spokojeni, ale ve druhém jsme udělali velký pokrok a zajeli několik solidních delších jízd, což bylo důležité. Přes noc nás ještě čeká práce na vyvážení a chybí nám trochu tempa, ale to se dalo čekat. Jde o to, abychom postupně budovali a maximalizovali to, co máme, a nadále se posouvali vpřed. Těšíme se na tvrdou práci a uvidíme, jakých zlepšení zítra dosáhneme.“