Leclerc čekal, že jej Verstappen v kvalifikaci porazí

Monačan loňského mistra světa porazil o 123 tisícin sekundy. Verstappen byl přitom nejrychlejší ve druhém a třetím volném tréninku, Leclerc proto očekával, že Red Bull bude na čele také v kvalifikaci.

„Byli jsme přesvědčeni, že Red Bull bude také v kvalifikaci o trochu rychlejší než my. Bylo ale velkým překvapením, že tomu tak nebylo,“ řekl Leclerc.

Vloni získal Leclerc pro Ferrari dvě pole position na městských tratích v Monte Carlu a Baku, na vítězství ale tým z Maranella čeká od roku 2019. Leclerc ocenil, jak se Ferrari vypořádalo s novými technickými pravidly.

„Je to dobré. Posledních pár let bylo pro tým neuvěřitelně náročných. Doufali jsme, že tohle bude příležitost vrátit se do čela. Myslím, že jsme jako tým velmi tvrdě pracovali, abychom se dostali do pozice, kde můžeme znovu bojovat o dobré příčky.“

Za volantem F1-75 se ale podle svých slov ještě necítí úplně dobře. „Byla to velmi zrádná kvalifikace. Nebyl jsem úplně spokojen se svou jízdou, zvládli jsme ale to kolo v Q3 a startujeme z pole position, takže jsem velmi šťastný,“ řekl.

„Z jezdeckého pohledu je to úplně jiné ve srovnání s minulým rokem. Testy pro toto byly velmi užitečné, vyzkoušel jsem spoustu různých jezdeckých stylů a stále musím najít ten perfektní. Určitě to od nás není vše.

„Nyní musíme dokončit víkend na vysoké pozici. Zítra to nebude jednoduché. Tématem je tu opotřebení pneumatik. Navíc s větší hmotností, která letos je. Musíme se na to tedy zaměřit a snad zítra budeme mít dobrý závod.“

Sainz ve druhé řadě

Ferrari bylo na provizorní pole position už po prvních pokusech v Q3, kdy byl na čele Carlos Sainz o 44 tisícin před Leclercem.

Na rozdíl od Leclerca s Verstappenem ale Sainz ve druhém pokusu nezrychlil a propadl se tak na třetí místo. Ve druhé řadě bude spolu s dalším jezdcem Red Bullu Sergiem Pérezem.

„Abych byl upřímný, jsem spokojen se zlepšením v průběhu víkendu. Byl jsem hodně vzadu, opravdu jsem se trápil v tom, jak vůz ovládat. Celý víkend jsem byl o více než půl sekundy pozadu,“ řekl Sainz.

„Bojovat dnes dokonce o pole position pro mě byla dobrá zpráva. Na začátku Q3 jsem zajel dobré kolo, je škoda, že jsem pak nedokázal najít tu poslední desetinu. Je to ale zasloužené. Charles byl vpředu celý víkend a pole position si zaslouží, tým odvedl skvělou práci.“