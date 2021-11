Leclerc čeká na rozhodnutí stewardů o Verstappenovi. Upraví podle něj svůj přístup

Sportovní komisaři mají rozhodnout v pátek, zda incident mezi Verstappenem a Hamiltonem z Brazílie znovu otevřou.

„Ano, vždy se musíte přizpůsobit každé situaci, každému rozhodnutí, které stewardi udělají,“ řekl Leclerc.

„Jakmile jsem se dozvěděl, že Max v Rakousku nedostal trest, přijel jsem na Silverstone a změnil jsem jízdní styl.“

„Myslím, že je to pro každého jezdce podobné, vždy se budeme snažit závodit na hranici toho, co je nám dovoleno. A to je to, co budu dělat v případě, že budou tyto věci povoleny.“

„V Rakousku to byla zase trochu jiná situace a potom jsme mohli závodit trochu ostřeji, což si myslím, že bylo dobré pro F1, pro tu show. Tahle situace byla jiná. Nechám to na stewardech, prostě uvidíme, co si o tom myslí.“

„Pokud to bude povoleno, pak bude předjíždění po vnější straně velmi obtížné. Ale ano, ať už bude situace jakákoli, rozhodnutí bude jakékoliv, já tomu prostě přizpůsobím svou jízdu, takže mi vyhovuje obojí.“