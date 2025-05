Leclerc: Být osmý je bolestivé

Po povzbudivém třetím místě Lewise Hamiltona ve sprintu přišla studená sprcha v kvalifikaci, když sedminásobný mistr světa vypadl ve druhé části kvalifikace a Leclerc zajel v Q3 jen osmý čas.

„V kvalifikaci bylo něco zvláštního. Z nějakého důvodu jsem byl úplně mimo pracovní okno. Od začátku Q1 jsme museli hodně změnit nastavení auta, abychom se v Q3 dostali tam, kde jsem ho chtěl mít. To je velmi neobvyklé, nikdy to ale nebylo dobré a výkonnost vozu byla velmi špatná,“ řekl Leclerc pro Sky Sports F1.

„Je to jen frustrující, protože když děláte maximum a maximem je osmé místo s Ferrari, tak to bolí. A jsou před námi i dva williamsy. Neudělal jsem žádnou chybu, jen nejsme dostatečně rychlí.“

Hamilton: Máme problémy s brzdami, nestabilitou a nejsme rychlí

Nadšením po kvalifikaci neoplýval ani dvanáctý Hamilton, který letos vůbec poprvé chyběl v Q3. Jeho výpadek je o to těžší, jelikož ve sprintu pár hodin před kvalifikací obsadil třetí místo.

„Budeme se dál snažit. Jsme teprve v šestém závodě, ale hodně se trápíme. Snažíme se nedělat velké změny v nastavení, ale ať děláme cokoliv, tak pokaždé, když vyrazíme na trať, je to velmi nevyrovnané,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

„Máme problémy s brzdami, potýkáme se s nestabilitou a celkově nejsme dost rychlí. Jen dostat se do Q3 je pro nás náročné. Jakmile jste vzadu, je těžké sbírat body. Zítra nás čeká těžká práce, ale zkusíme to znovu. Pro mě je to stejné, jsem na to zvyklý, ale budu se dál snažit.“