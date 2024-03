Leclerc by vrátil dvanáctiválce a občas by chtěl být znovu „normálním“ člověkem

Charles Leclerc započal svou už šestou sezónu s Ferrari. Po prvním závodě je Scuderia druhá v šampionátu, ale je zatím předčasné říct, že má druhé nejrychlejší auto. V Bahrajnu měl Mercedes technické problémy – ty měl ale také Leclerc. Přehřívaly se mu brzdy.

„Jsem si jistý, že Ferrari má největší šanci dohnat ztrátu. Oproti roku 2023 jsme udělali skok vpřed, odstup zůstává, protože byl velký. Ale při pohledu na první závod jsme se zlepšili více než oni,“ řekl Leclerc pro Corriere della Sera.

Leclerc vždy snil o tom, že bude jezdit za Ferrari. Podle svých slov nikdy neuvažoval o tom, že z týmu odejde. Přesto jeho víru v tým ještě posílil příchod Frédérica Vasseura.

„Fredovo odhodlání při určování správných profilů a vytažení toho nejlepšího z každého člověka,“ reagoval Leclerc na dotaz ohledně důvodů jeho důvěry ve Ferrari. „A jeho vize toho, čeho dosáhnout a jak toho dosáhnout. Každému je jasné, že je třeba vyhrávat, rozdíl je ve způsobu, jakým vítězný tým buduje. Jsem s ním naprosto zajedno.“

„Máme spoustu schopných lidí. Fredova dovednost spočívá v tom, že jde po lidech, kteří dosud nevyužili svůj plný potenciál. Správnými slovy tento potenciál odemkne.“

Podle Leclerca je Vasseur „přímý člověk“. „Nepoužívá slovní obraty ani alternativní způsoby, jak říct pravdu. To je jeho silná stránka. Hodně mu to pomáhá, protože neztrácíme čas. Ve F1 je čas vším. S ním jdeme přímo k věci.“

Leclerc mimo trať

Od příštího roku bude Leclercovým týmovým kolegou Lewis Hamilton. Je možné, že si budou rozumět i mimo trať, protože i Leclerc má rád hudbu nebo umění. „Bohužel nemám moc času se tomu věnovat, ale vždy jsem měl velmi silnou kreativní stránku – miluji umění, hudbu a architekturu. Až přestanu závodit, najdou si v mém životě mnohem více prostoru.“

Do muzeí ale prý příliš nechodí. „Chodit tam je teď trochu složitější než před pár lety. Všichni by mě zastavovali,“ říká Leclerc, který si prý občas přeje být znovu „normálním“ člověkem. „Někdy bych chtěl být zase ‚normálním‘ člověkem, rád bych zůstal ve stínu. Ale pak se nad tím zamyslím a řeknu si, že žiji ve svém splněném snu, být jezdcem F1, a za nic na světě bych to neměnil.“

Leclerc také prozradil, že ještě neviděl film Ferrari od Michaela Manna nebo že se nedávno potkal s Eltonem Johnem. „Byli jsme v Benátkách. Nečekal jsem, že mě pozná. Jeho komplimenty mě překvapily. Jednak proto, že přišly od hudební legendy, jednak proto, že jsem nevěděl, že sleduje F1.“

Leclerca se také zeptali, co by změnil, pokud by se stal šéfem formule 1. „Vrátil bych motory V12 v ekologické podobě se speciálním benzinem – abychom slyšeli ten zvuk, který nám tolik chybí.“