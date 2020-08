Leclerc by ve Španělsku získal čtvrté místo, věří Ferrari

Leclerc se roztočil na trati kvůli elektrickému problému na pohonné jednotce, který patrně vyvolal přejezd přes obrubník. Monačanovi se podařilo vůz rozjet, ale byl poslední a navíc si rozepnul pásy. Ze závodu proto odstoupil.

Ferrari věří, že Leclerc mohl dojet na čtvrtém místě. „Charles se v prvním stintu dobře staral o své pneumatiky a podařilo se mu vydržet do 29. kola, takže přešel na jednu zastávku, protože měl k dispozici sadu nových středních pneumatik,“ vysvětlil vedoucí závodní strategie Ferrari Inaki Rueda.

„Jakmile Pierre Gasly, který byl před ním, zastavil, Charles měl před sebou volnou trať a byl schopen na to tlačit. V této fázi, vzhledem k tomu, že měl dobré tempo, jsme ho požádali, aby se pokusil vydržet alespoň do 28. kola, o čemž jsme věděli, že je zásadní pro změnu strategie, aby fungovala. A tak to i bylo.“

Leclerc se později dostal za Norrise. „V tomto okamžiku závodu byl mnohem rychlejší než on a my jsme si byli jisti, že někteří jezdci vpředu udělají druhou zastávku a někteří jiní se budou snažit vydržet až do cíle.“

„Ve skutečnosti pouze Sergio Pérez udělal stejnou volbu jako my. Kvůli penalizaci, kterou dostal, by Charles mohl klidně skončit čtvrtý. Selhání řídicí jednotky bohužel tento cíl ukončilo.“