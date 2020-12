Leclerc by si vsadil na vítězství Russella. Norris to vidí podobně

Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc, Alexander Albon se velmi dobře znají z dřívějších sérií. Během pandemie se jejich přátelství ještě prohloubilo díky nejrůznějším aktivitám přes internet, kdy proti sobě závodili ve virtuálním světě. Není překvapením, že byli dotazováni na start Russella v GP Sachíru.

„Minimálně pódium, ale doufám ve vítězství,“ řekl o Russellovi Leclerc. „Vím, že je to velmi optimistické, ale také vím, že je velmi dobrý. Na vítězství bych si i vsadil.“

„Myslím, že může získat pole position,“ řekl Norris. „Může dosáhnout na vítězství.“

„Pokud existuje nějaký víkend, ve kterém bude výhoda Mercedesu menší, tak to bude asi tady. Udělal tedy krok do týmu na pravděpodobně jednom z nejtěžších víkendů v roce, pokud jde o jejich výhodu, takže to pro něj nebude snadné.“

„Ale vím, jak dobrý je, ostatní to vědí také, ví to i Mercedes. Očekávám velké věci.“

„Norris připustil, že „bude možná trochu žárlit, pokud získá extrémně dobrý výsledek, například vítězství.“

„Ale budu za něj šťastný a těším se, až s ním budu moci znovu bojovat.“