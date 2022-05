Leclerc by si měl vzít něco z Péreze, říká Hill

„Viděli jsme to samozřejmě u Charlese. Imola byla příležitostí ke konsolidaci,“ řekl Hill v podcastu F1 Nation. „A on se rozhodl pro krok, který byl prostě příliš ambiciózní a označil ho za chamtivý.“

Hill naráží na snahu Leclerca předjet po zastávkách v boxe Péreze. Místo (jistého) třetího místa se Monačan roztočil.

„Seděl jsem a málem jsem chytil svou ženu za nohu, když zatočil. Ukázali to na onboard kameře. Když zatočil, už jsem věděl, že je to moc. V autě jsem nebyl, ale viděl jsem to v televizi. Řekl jsem si, že tohle nebude fungovat a...bum, roztočil se.“

„Prostě si říkal, že to vezme přes obrubník a bylo to příliš ambiciózní. A vy si říkáte, proč to udělal, když má tolik zodpovědnosti? To je přesně ten druh věcí, které musíte jako špičkový jezdec vyřadit ze svého portfolia. Nemůžete dělat takové zbrklé kroky.“

„Podívejte se na Sergia. Sergio je bezpečný pár rukou. Je rychlý a je to bezpečný pár rukou. Málokdy udělá něco bláznivého. Je opravdu dobrý.“