Leclerc by se vzdal třetího místa v Poháru konstruktérů, pokud to pomůže v příštím roce

Obětovat letošní rok kvůli příští sezóně? Leclerc by to bral. „Pokud by mi to zaručilo konkurenceschopnou sezónu, bral bych to, ale takovou záruku bohužel nikdo nemá,“ řekl Leclerc v podcastu Beyond The Grid.

„Soustředíme se na rok 2022 a myslím, že je to tak u všech. Rok 2022 bude pro všechny obrovskou příležitostí. Tyto nové vozy tu zůstanou ještě mnoho let poté.“

„Letos ještě bojujeme s McLarenem o třetí místo v Poháru konstruktérů, ale víme, že našim cílem je velmi brzy bojovat o první pozici, a to bude od roku 2022, ne letos.“

„Rád bych se vzdal třetího místa v Poháru konstruktérů v roce 2021, abychom v roce 2022 bojovali o první místo.“

Leclerc má s Ferrari smlouvu do roku 2024, což samozřejmě bylo v určitém ohledu riskantní. Nikdo neví, kde bude Scuderia v příštím nebo přespříštím roce. V Itálii se už objevily divoké spekulace, že by mohl Leclerc chtít odejít do Red Bullu.

„Podepsal jsem smlouvu s Ferrari, takže tomu neříkám riziko. Pro mě to byla neuvěřitelná příležitost. Měl jsem se stát jezdcem Ferrari, nemohl jsem tomu uvěřit a je to pro mě sen. Pro mě to nebyl žádný risk. Podepsal jsem na pět let smlouvu pro tým, o kterém jsem vždy snil.“

„Jistě, procházíme těžšími chvílemi, ale to mě jen motivuje k tomu, abych se ještě více snažil a vrátil tým tam, kam to patří.“

„Makáme jako šílení, abychom se pokusili vrátit k vítězství, protože na to je tento tým zvyklý.“