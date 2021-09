Leclerc by se v kvalifikaci rád postaral o překvapení

Charles Leclerc (4./1.)

Monacký závodník ve službách Ferrari se letos blýskl ziskem pole position v Monaku a Ázerbájdžánu. Po vítězství v tréninku na GP Nizozemska se tak nemohl vyhnout otázce, zda bude o výhru v kvalifikaci bojovat také v Zandvoortu.

„Vážně v to doufám. Je to trať, kde vás riskování může odměnit. V kvalifikaci je možné cokoliv. Dáme do toho všechno. S Carlosem se vzájemně tlačíme kupředu. Snad z toho v kvalifikaci budeme těžit.

Jízda tady je něco úžasného. Projíždět klopené zatáčky monopostem F1 je opravdu paráda. Přilnavost, jaké mají dnešní vozy formule 1, je neskutečná. Hned první den jsme mohli jet na hraně. Zatím to vypadá dobře, ale musíme ještě máknout, protože je mi jasné, že ostatní zítra ještě zrychlí,“ řekl Leclerc.

Carlos Sainz Jr. (3./2.)

Španělský pilot sice uznává, že rychlost Ferrari v Nizozemsku není špatná, opakování kvalifikace v Monaku však čekat nemůžeme.

„Budeme se snažit o pole position, určitě, ale nepočítám s tím, že to tu dopadne jako v Monaku. Viděli jsme, že při simulování závodu tu je Mercedes a Red Bull rychlejší, ale uděláme vše pro to, abychom byli hned za nimi. Máme pocit, že jsme špici blíž než v posledních závodech. Musíme se snažit využít jakékoliv příležitosti, která se naskytne, protože pokud někdo z nich bude chybovat…

Když se podíváme na naši rychlost, je to určitě lepší než ve Spa. Myslím, že Mercedes s Red Bullem jsou stále před námi, zvláště v jízdách na delší úseky. Navíc jsme byli svědky toho, že červené vlajky jim nedovolily zajet rychlé kolo na měkké sadě. Takže možná vypadáme rychlejší, než opravdu jsme.

Lando je s McLarenem vážně rychlý, takže očekávám, že s ním svedeme další zajímavou bitvu. Jak jsem řekl, Mercedes a Red Bull jsou stále vpředu, ale jsme jim tu blíž, než jsme v poslední době byli,“ věří Sainz.