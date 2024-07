Leclerc by čtvrté místo uvítal, kdyby na pódiu byl Red Bull a McLaren

Charles Leclerc by byl spokojen, kdyby dojel pod stupni vítězů, na které vystoupí jezdci Red Bullu a McLaren. Pilota Ferrari ale čtvrté místo ve Velké ceně Belgie netěší poté, co Mercedes obsadil první dvě místa a měl nad Scuderií rychlostní převahu.

Ferrari začalo letošní sezónu jako největší soupeř Red Bullu. Postupně ale kleslo za McLaren a Mercedes.

Ve Spa-Francorchamps startoval Leclerc z pole position po penalizaci Maxe Verstappena. Ve 3. kole se před něj ale dostal Lewis Hamilton a následně také Oscar Piastri a George Russell.

„Cítím, že jsme dnes byli čtvrtým nejrychlejším autem. U McLarenu a Red Bullu jsme to očekávali, Mercedes byl rychlejší, než jsme čekali. Na suché trati je velmi těžké je na takovém okruhu udržet za sebou. Odvedli jsme dobrou práci, když jsme udrželi Maxe (Verstappena) a Landa (Norrise), čtvrté místo dnes bylo maximem,“ řekl Leclerc.

„Kdyby byl na čele Red Bull, byl by to pozitivní víkend. Teď je to ale Mercedes. Mysleli jsme, že jsme s nimi na stejné úrovni, dnes ale měli na vrch. Tento výsledek proto nepovažuji za pozitivní. Čtvrté místo by bylo nejlepším možným, kdyby byly na čele dva mclareny a jeden red bull (Sergio Pérez startoval druhý, pozn. redakce).

„Ale nemám radost z toho, že dnes před námi skončily dva mercedesy a jeden mclaren. Mysleli jsme si, že jsme s Mercedesem na stejné úrovni, takže je to horší, než jsme čekali.“

Ferrari podle Sainze ztrácí

Také podle Carlose Sainze výsledek ze Spa ukazuje, že Ferrari neudělali takový krok vpřed jako jeho soupeři.

„Když vidíte rychlost Mercedesu, Red Bullu a McLarenu v závodě, tak myslím, že je tam stále dvě až tři desetiny rozdíl,“ řekl sedmý Sainz.

„Naše (Leclercovo ferrari) auto startovalo z pole position a dojeli jsme čtvrtí. S mým autem jsem si věřil na pódium, když ale ostatní nasadili tvrdou sadu pneumatik, mohli jste vidět jejich rychlost.

„I když jsem měl v posledním stintu pocit, že mám rychlost, tak když mi pak řekli časy ostatních, pomyslel jsem si, že nejsme tak rychlí, jak jsme doufali.“