Leclerc bodoval, Vettel absolvoval nudný jubilejní závod

Po startu z desátého místa Leclerc v prvním kole vydělal na kolizích Carlose Sainze Jr. a Lance Strolla a posunul se na osmou příčku. V průběhu závodu se pak dostal ještě před Pierra Gaslyho a Estebana Ocona a obsadil šestou pozici.

„Na začátku to bylo zrádné, měl jsem špatný start a přišel jsem o pár pozic, pak jsem je ale znovu získal zpět a výkonnost byla od té chvíle už velmi dobrá. Naše rychlost dnes nebyla vůbec špatná,“ pochvaluje si Leclerc.

„V prvním stintu na střední sadě pneumatik jsme byli celkem silní a byli jsme schopni jet poměrně dlouho, jelikož jsem se dnes soustředil na práci s pneumatikami. Pracoval jsem na tom a jsem rád, že to dnes vyšlo. Dnes jsme dosáhli maxima, a to je nejdůležitější. Byl to pro nás pozitivní víkend a pomůže nám to i mentálně.“

Vettel jubileum neoslavil bodovým získem

250. velkou cenu ve formuli 1 jel v Rusku Sebastian Vettel. Dárek v podobě bodovaného umístění si ale nenadělil. Po startu ze čtrnácté pozice se celý závod pohyboval mimo bodovanou desítku a s kolem ztráty dojel třináctý.

„Byl to trochu nudný závod, jelikož jsme neměli z pohledu strategie mnoho možností. Můj start ze špinavé strany roštu nebyl ideální a nemohl jsem tak vytěžit z nehod a kolizí ostatních,“ řekl Vettel.

„Po safety caru jsem byl zaseknutý a měl jsem problém se držet vozů před sebou. V prostřední části závodu byl vůz rychlejší než včera v kvalifikaci, ale měl jsem problém s životností pneumatik, nepomohla ani těsná jízda za dalšími vozy. Dnes jsem odvedl maximum, ale nebyl jsem dost rychlý.“