Leclerc bere porážku v kvalifikaci na sebe

Charles Leclerc (1. v tréninku / 2. v kvalifikaci)

Monačan se v prvním měřeném kole třetí části kvalifikace dopustil chyby. V době, kdy byly vyvěšeny červené vlajky po problémech Valtteriho Bottase, se na trať spustil déšť. V posledním měřeném pokusu se tak Leclerc před Verstappena nedokázal dostat.

„Zejména na slickách to byla velká výzva, na mnoha místech trati byly mokré úseky. Záleželo tedy na tom, abyste v Q3 dali dohromady bezchybné kolo. A odtud pramení moje rozladění. V době, kdy to bylo nejdůležitější, jsem udělal špatné rozhodnutí.

Ale takový je život. Poučíme se a druhá pozice není žádná pohroma. Zítra stále můžeme hrát o všechno, v neděli také. Uděláme maximum,“ slibuje Leclerc.

Carlos Sainz (2. v tréninku / 10. v kvalifikaci)

Také Sainz lituje své chyby, která ho stála možné lepší umístění na startu sprintu. Těší ho ale, že má po bouračce hned dvě možnosti své postavení vylepšit.

„Je to frustrující, plán byl zajet co nejdřív zajišťovací kolo, než začne pršet. Pohyboval jsem se na prvních dvou místech a v daný okamžik vlastně ani nejel úplně na hraně. Auto mě ale v zatáčce zastihlo nepřipraveného, netrefil jsem to.

Ano, podmínky na trati byly obtížné a udělal jsem jezdeckou chybu, což mě na začátku víkendu stálo hodně. Alespoň mám ale sprint a závod na to, abych to napravil.

Kluci to nebudou mít jednoduché. Omlouvám se za to, že jsem jim přidělal práci. Mým cílem ve zbytku víkendu je posunout se dopředu, minimalizovat ztrátu a posbírat slušnou porci bodů. Víkend zdaleka nekončí, je teprve pátek.

Samozřejmě mě to ale mrzí, do Q3 jsem měl postoupit v pohodě. Na mokru navíc nikdy nevíte, co se může přihodit,“ prohlásil Sainz.