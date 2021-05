Leclerc Alonsa na startu nekopíroval. Jen jsem využil příležitost, říká o předjetí Bottase

Leclerc se dostal před Bottase po vnější straně ve třetí zatáčce. Velmi podobný manévr předvedl v roce 2013 Alonso, který také předjížděl Hamiltona a Räikkönena.

„Nebylo to plánované,“ řekl Leclerc. „Jednoduše jsem v tu chvíli viděl příležitost a šel do toho. Zdálo se, že to funguje dobře.“

„Snažil jsem se najít jinou stopu než Valtteri, protože Valtteri jel za Lewisem. Když jste za autem, ztrácíte spoustu přítlaku, takže jsem se snažil dostat mimo závodní stopu. Jakmile jsem viděl, že mám na vnější straně docela dost přilnavosti, tak jsem prostě šel na předjetí a vyšlo to docela dobře.“

V dalších kolech by to nešlo

Jezdci během přípravy na závodní víkend běžně sledují záznamy z předešlých let – zejména právě starty. Leclerc pro Sky uvedl, že Alonsův manévr nikdy neviděl.

„Všichni mi o tom říkají, ale já vlastně ani nevím, o čem mluvíte. Nikdy jsem takové předjetí neviděl. U něj to bylo také na startu? Upřímně, myslím, že během závodu je to mnohem těžší kvůli žmolkům na vnějšku.“